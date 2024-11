La Rangers Rugby Vicenza sabato in casa per il derby con Mogliano

RUGBY SERIE A ELITE – La Rangers Rugby Vicenza, dopo la sconfitta esterna con Viadana del terzo turno, torna davanti al pubblico di casa per affrontare il derby con il Mogliano, reduce dalla sconfitta interna con le Fiamme Oro. Se per la Rangers dei coach Cavinato e Minto, l’avvio di stagione ha regalato la prima gioia di sempre in campionato, con la vittoria su Colorno di due settimane fa, oltre alle sconfitte con le corazzate Rovigo e Viadana, per il Mogliano di Caputo il percorso in campionato è al momento ancora privo di successi. I biancoblu sono stati superati rispettivamente da Colorno, Viadana e Fiamme Oro, ottenendo il punto bonus difensivo in esterna con i colornesi. Il confronto di sabato, per entrambe le formazioni, può contribuire a riscattare le ultime prestazioni, in una sfida che si preannuncia molto sentita ed emozionante.

Rangers in campo con il confermatissimo Zaridze ad estremo, Foroncelli e Sanchez-Valarolo completano il triangolo alle ali, Capraro e Gelos ai centri, ritorno di Carriò all’apertura, assieme all’altra grande conferma di Panunzi a mediano di mischia. Vunisa a numero otto dal primo minuto, con capitan Roura e Trambaiolo flanker. Gomez ed Eschoyez, alla prima da titolare, in seconda linea. Prima linea composta dai piloni Avila-Recio e Zago, oltre all’altro grande confermato Chimenti-Borrell.

Così Andrea Cavinato alla vigilia del match: “La partita che ci aspetta sabato sarà molto dura e non bisogna assolutamente guardare il Mogliano Veneto come la squadra che ha perso le prime tre partite di campionato: sappiamo molto bene il valore reale del loro roster, sopratutto quando la Benetton è ferma in URC e i tanti permit players vengono schierati dai biancoblu. Ci aspetta perciò una sfida contro una squadra che come potenzialità si avvicina molto alle Zebre e che verrà a Vicenza con tantissima fame. Dovremo essere estremamente performanti e fare la nostra miglior prestazione senza guardare al risultato, bensì alla nostra crescita nel gioco e, soprattutto, sotto il punto di vista mentale e attitudinale.”

Rangers Rugby Vicenza: Sebastien Zaridze; Paul Marie Foroncelli, Octavio Gelos, Marco Capraro, Fidel Sanchez-Valarolo; Tomas Carriò, Matteo Panunzi; Samu Vunisa, Conrado Roura©, Federico Trambaiolo; Luciano Gomez, Tomas Eschoyez; Facundo Avila-Recio, Tomas Chimenti-Borrell, Niccolò Zago.

A disposizione: Giacomo Braggie’, Filippo Franchetti, Cherif Traore’, Giacomo Riedo, Giovanni Carlo Tonello, Tommaso Pozzobon, Alessandro Filippetto, Leonardo Poletto.

Programma del giorno

• L’ingresso in campo delle squadre sarà accompagnato dal corridoio dei piccoli atleti dell’Amatori Vicenza.

• A seguire terzo tempo party con DJ set.

Biglietti

Intero: 10€

13-17 anni: 5€

Fino ai 12 anni: gratis

Ingressi acquistabili alla biglietteria della Rugby Arena il giorno della gara, a partire dalle ore 13:30.

Programma 4^ Giornata

Sabato 2 novembre – ore 14.30

Valorugby Emilia – Femi-CZ Rovigo – diretta Rai Sport

Rangers Vicenza – Mogliano Rugby – differita ore 20:00 YouTube FIR

Domenica 3 novembre – ore 14.30

Lazio Rugby – Fiamme Oro

Sitav Lyons – Rugby Viadana

Petrarca Rugby – HBS Colorno

Classifica

Rugby Viadana 15; Femi-CZ Rovigo e Valorugby Emilia 14; Petrarca Rugby 11; HBS Colorno 9; Fiamme Oro 6; Rangers Vicenza 4; Mogliano Rugby 1; Lazio Rugby e Sitav Lyons 0