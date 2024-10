A Macerata primo pareggio in trasferta per la serie A2 di Tennis Comunali Vicenza

TENNIS SERIE A2 – Prima trasferta del campionato per la squadra di serie A2 di Tennis Comunali Vicenza impegnata domenica sui campi di Associazione Tennis Macerata dove finisce con un pareggio per 3-3 con solo il long tie-break a negare la vittoria vicentina!

2-2 il risultato ai termine dei singolari grazie ai successi di Thiago Tirante, al debutto stagionale, e di Gabriele Bosio a fronte delle sconfitte di Lorenzo Claverie e Giovanni Peruffo.

Decisivi diventano ancora una volta i doppi con Tirante-Bosio che vincono facilmente con un doppio 6-1 mentre Claverie ed Alessandro Battiston dopo aver vinto il primo set per 7-5 cedono alla rimonta dei padroni di casa che si impongono per 6-4 10-6.

“Davvero una prestazione ad altissimo livello di Tirante – esordisce Enrico Zen, capitano della squadra – tanto che sarebbe potuto essere tranquillamente un match di qualificazione di un Master 1000. Bene anche Bosio contro un avversario che sta perdendo qualche posizione rispetto al passato. Claverie, invece, ha dimostrato di pagare un po’ il rimbalzo lento della terra, essendo più abituato a giocare sul veloce, e Peruffo è incappato nella classica giornata no in cui non è riuscito ad esprimere il suo tennis. Nei doppi non siamo stati fortunati nei sorteggi e, comunque, ce la siamo giocata fino all’ultimo. Se fossimo tornati a casa con una vittoria non avremmo certo rubato nulla”.



Si conferma dunque il grande equilibrio del girone: domenica 3 novembre si torna a giocare in casa per la sfida contro il Piazzano Ebano, capolista con 7 punti, due in più dei vicentini.

Associazione Tennis Macerata-Tennis Comunali Vicenza 3-3

Singolari: Tommaso Compagnucci (2.2) b. Claverie (2.2) 6-3 6-4; Bosio (2.2) b. Acquaroli (2.3) 7-5 6-1; Tirante (1.7) b. Alvarez Varona (2.2) 6-4 6-4; Lamberti (2.5) b. Peruffo (2.3) 6-4 6-0

Doppi: Tirante/Bosio b. Nicolas Compagnucci/Acquaroli 6-1 6-1; Tommaso Compagnucci/Alvarez Varona b. Claverie/Battiston 5-7 6-4 10-6