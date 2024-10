Tennis Comunali Vicenza cala il set vincente al Poseidon per il primo successo

TENNIS SERIE A2 – Prima vittoria in campionato per Tennis Comunali Vicenza che batte con un netto 6-0 Asd Poseidon.

Tutto facile (o quasi) per la squadra capitanata da Enrico Zen che mette in cassaforte il risultato già dopo i singolari che vedono i successi in due set di Giovanni Peruffo, Alessandro Battiston e Gabriele Bosio mentre Lorenzo Claverie si impone in rimonta per 6-7- 6-3 6-2.

Il risultato si arrotonda grazie ai doppi con Bosio/Tommaso Dal Santo che concedono appena due games a De Matteo/Nigro (6-0 6-2) mentre i “baby” Tommaso Bertuzzo e Tommaso Stimamiglio superano Parola/Marigliano per 6-4 e squalifica degli avversari perché Marigliano, al termine del primo set, era uscito dal campo senza l’autorizzazione dell’arbitro come invece previsto dal regolamento.

“E’ una vittoria che ci dà fiducia soprattutto in virtù del grande equilibrio che regna nel girone – commenta il presidente e capitano Enrico Zen – Tante le note liete di questa giornata a cominciare dall’esordio vincente di Bertuzzo e Stimamiglio nel doppio come pure di Dal Santo, che per noi resta una certezza. Mi è piaciuto molto come Claverie abbia dimostrato voglia ed attaccamento alla maglia portando a casa un match il cui risultato sarebbe stato comunque ininfluente ai fini della sfida. In ogni caso è questo lo spirito con cui bisogna scendere in campo, sempre”.

Domenica prossima è in programma la prima trasferta sui campi di Tennis Macerata.

Tennis Comunali Vicenza – Asd Poseidon 6-0

Singolari: Bosio (2.2) b. Parola (2.5) 6-2 7-5; Peruffo (2.3) b. De Matteo (2.8) 6-1 6-0; Claverie (2.2) b. Marigliano (2.4) 6-7 6-3 6-2; Battiston (2.4) b. Nigro (2.8) 6-0 6-1

Doppi: Bosio/Dal Santo b. De Matteo/Nigro 6-0 6-2; Bertuzzo/Stimamiglio b. Parola/Marigliano 6-4 rit.