Gli ex campioni della serie A in campo al Menti il prossimo 28 giugno

CALCIO – Appuntamento per il 28 giugno 2025, sul prato dello stadio Romeo Menti, con “Serie A – Operazione Nostalgia”: raduno di ex glorie del calcio che, per l’occasione, torneranno a indossare pantaloncini e scarpette con i tacchetti per cimentarsi ancora una volta con il pallone tra i piedi.

Ancora da definire i dettagli dell’evento, che nelle edizioni passate è riuscito ad attirare 14 mila spettatori, allo stadio di Ferrara, e 15 mila, allo stadio di Novara: in quest’ultima occasione, era presente anche l’ex fuoriclasse vicentino Roberto Baggio, tra i più acclamati dal folto pubblico.

“L’idea di ospitare un evento sportivo di rilevanza nazionale come “Serie A – Operazione Nostalgia” è stato fortemente voluto dagli organizzatori, ma soprattutto dall’amministrazione comunale – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio – Avremo migliaia di appassionati e tifosi, di Vicenza e non solo, che riempiranno gli spalti dello stadio Romeo Menti, che per l’occasione sarà dato in concessione gratuita per l’evento”.