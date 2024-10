La Rangers Rugby Vicenza batte il Colorno e conquista la prima vittoria Elite

Rangers Rugby Vicenza – HBS Colorno 26-11 (16-6)

Marcatori p.t.: 7’ cp Ceballos (0-3); 12’ cp Carriò (3-3); 20’ cp Carriò (6-3); 27’ cp Carriò (9-3); 34’ cp Ceballos (9-6); 40’ m Chimenti-Borrell tr Carriò (16-6): s.t.: 50’ m Koffi (16-11); 56’ cp Carriò (19-11); 66’ m Capraro tr Carriò (26-11).

Rangers Vicenza: Zaridze; Foroncelli, Gelos, Capraro, Galliano; Carriò, Panunzi; Vunisa, Roura ©, Trambaiolo (74’ Tonello), Gomez, Riedo (54’ Eschoyez), Avila-Recio (72’ Traore’), Chimenti-Borrell, Braggie’ (54’ Zago). A disposizione: Franchetti, Bolzon, Pozzobon, Lisciani, Traore’. All. Cavinato/Minto

HBS Colorno: Gesi; Waqanibau, Pavese, Corona (32’-37’ Ascari – 77’ Artusio), Ceballos; Fernandez, Del Prete © (68’ Palazzani); Koffi (70’ Di Giammarco), Adorni (65’ Cachan Rojo), Mbanda; Roldan (61’ Ostoni), Ruffolo; Galliano (42’st Leso), Nisica (50’ Ascari), Taddei (54’ Ferrara). All. Gonzalo Garcia

Arb. Alex Frasson (TV). AA1 Lorenzo Negro AA2 Giona Righetti. Quarto Uomo: Ferdinando Cusano

Calciatori: Carrio (Rangers Vicenza) 6/6, Ceballos (HBS Colorno) 2/3.

Cartellini: 27’ giallo Nisica (Colorno); 48’ giallo Vunisa (Vicenza);

Note: pioggia battente per tutta la gara, terreno lento ma in buone condizioni, 200 spettatori. Al termine della gara consegna del 9° Trofeo Canova in ricordo di Gianni Canova, giocatore allenatore e dirigente biancorosso, già Ovale d’Oro FIR.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 4, HBS Colorno 0.

Player of the Match: Marco Capraro (Vicenza)