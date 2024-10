Per la Rangers Rugby Vicenza sabato il debutto casalingo contro Colorno

RUGBY SERIE A ELITE – Sabato 19 ottobre, presso la Rugby Arena di Vicenza con kick-off alle ore 15:30, l’esordio tra le mura amiche della Rangers Rugby Vicenza.

I biancorossi sono pronti ad ospitare l’HBS Colorno nella seconda giornata della Serie A Elite 2024/25 e ricordare Gianni Canova, indimenticato giocatore, allenatore e dirigente biancorosso, già Ovale d’Oro FIR.

La Rangers di Cavinato e Minto, dopo la sconfitta esterna con Rovigo del primo turno, è alla ricerca di conferme dopo quanto di buono fatto vedere contro i bersaglieri e la prima in casa potrà dare sicuramente quella spinta in più a capitan Roura e compagni per una prestazione di livello.

In campo con il triangolo allargato composto da Zaridze estremo, Foroncelli e Galliano alle ali, Capraro e Gelos ai centri, cerniera mediana formata da Carriò all’apertura e Panunzi a numero nove. Vunisa in terza centro, capitan Roura e Trambaiolo i flanker. Seconde linee Gomez e Riedo mentre in prima linea dal primo minuto i piloni Braggie’ e Avila-Recio, tallonatore Chimenti-Borrell.

“Il valore di Colorno è innegabile – dichiara alla vigilia coach Andrea Cavinato – Noi vogliamo fare un passo in avanti rispetto alla partita contro Rovigo: per questo e per le condizioni meteo dovremmo essere molto più precisi in difesa e nelle fasi statiche. Non concedere calci di punizione facili per entrare nel nostro campo sarà fondamentale per una buona prestazione.”

Avversario sarà come detto l’HBS Colorno, squadra che in estate ha cambiato molto sia a livello di rosa che alla guida tecnica con l’arrivo del coach Gonzalo Garcia in sostituzione di Umberto Casellato. L’entusiasmo in casa colornese è molto alto dopo la vittoria con Mogliano di domenica scorsa e la gara si preannuncia emozionante.

Il programma

• L’ingresso in campo delle squadre sarà accompagnato dal corridoio dei piccoli atleti dell’Amatori Vicenza.

• Al termine della gara, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova, la consegna della targa ricordo alla formazione vincente ed al miglior giocatore della sfida.

• A seguire terzo tempo party con DJ set.

Ingresso

Intero: 10€

13-17 anni: 5€

Fino ai 12 anni: gratis