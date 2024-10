Maltempo: annullata dopo la partenza la Serenissima Gravel 2024

CICLISMO – A causa di un nubrifagio che si è scatenato subito dopo il via, gli organizzatori di PP Sport Events, dopo attento colloquio coi corridori, hanno deciso di annullare la Serenissima Gravel 2024 per motivi di sicurezza. La gara – scattata alle 13.30 e già accorciata di un giro visto il terreno pesante e le piogge degli ultimi giorni – si è fermata al termine del primo giro quando è stata appurata la quasi impraticabilità di alcuni tratti del percorso e, soprattutto, l’impossibilità di garantire in pieno la sicurezza sul percorso.

Molti dei quad e delle moto addette a scortare i corridori lungo il tracciato, infatti, sono state costrette a fermarsi a causa dell’acqua imbarcata e, oltretutto, nelle zona di Cittadella il fiume Brenta stava cominciando a straripare.

“È una decisione molto dolorosa dover annullare la Serenissima Gravel, ma nel momento in cui i corridori ci hanno detto che non c’erano più le misure di sicurezza necessarie abbiamo fermato tutto senza esitazione – ha detto l’organizzatore Filippo Pozzato – Purtroppo ha cominciato a piovere in maniera pesante subito dopo il via e il tracciato si è allagato rapidamente. Alcune moto al seguito hanno avuto problemi a seguire la gara a causa della tanta acqua e così facendo non si poteva più garantire il regolare svolgimento dell’evento”.

Tutti gli iscritti alla gara Amatori potranno fare richiesta per un rimborso oppure decidere di tenere buona l’iscrizione per l’edizione del prossimo anno.