La Velcofin Interlocks Vicenza cerca il bis sabato contro Vigarano

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo la bella vittoria sul parquet di Bolzano, la Velcofin Interlocks Vicenza torna “in casa”, per cercare la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. Appuntamento sabato 19 ottobre, al PalaLupe, con inizio alle ore 17.30, contro la formazione emiliana di Vigarano, per due punti che darebbero continuità al successo in terra altoatesina.

L’esilio forzato della formazione di coach Zara continua: la formazione biancorossa ancora non si è potuta nemmeno allenare al palazzetto dello sport di Vicenza e deve forzatamente alternarsi tra il PalaLaghetto e il PalaLupe, in attesa di poter finalmente calcare il parquet di via Goldoni. Nonostante queste difficoltà, la squadra berica ha l’obbligo di cercare la vittoria, per due punti che permetterebbero di iniziare una striscia positiva, prima di una trasferta lunga e insidiosa come quella di Matelica, prevista per la prossima settimana.

Vigarano, già affrontata l’anno passato, ha ottenuto la salvezza ai play-out, estromettendo dalla categoria il Torino Teen Basket. Dopo due partite di questa stagione però, le emiliane sono ancora a quota 0 punti, complici le sconfitte rimediate ad Ancona e in casa contro Treviso.

L’avversaria più pericolosa, ad oggi, risulta essere l’ala argentina Ana Clara Paz, che nelle prime due uscite della stagione ha mostrato di avere tanti punti nelle mani e di essere una giocatrice molto completa. Attenzione, sotto le plance, anche alla centro Adriana Silvia Cutrupi, che nelle prime due partite ha viaggiato a una media di 9 punti, 15 rimbalzi e più di una stoppata ad allacciata di scarpe, ben spalleggiata dall’altra lunga, Martina Grassia. In cabina di regia, Carolina Valensin, coadiuvata dalla giovanissima (classe 2006) Margherita Tintori. Le rotazioni sono poi composte da Armillotta, Pepe e Zangara, con Iannello e Moretti più ai margini.

Guai a sottovalutare la squadra emiliana, errore che per Vicenza potrebbe essere fatale, ma la Velcofin domani ha tutte le carte in regola per cercare i due punti.