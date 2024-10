Per Tennis Comunali Vicenza pareggio d’esordio contro l’Outline Lecce

TENNIS SERIE A2 – Pareggio all’esordio nel nuovo campionato di serie A2 per Tennis Comunali Vicenza che conquista il suo primo punto contro Outline Tennis School Lecce.

2-2 il risultato al termine dei singolari grazie ai successi di Giovanni Peruffo ed Alessandro Battiston a fronte delle sconfitte di Gabriele Bosio e di Lorenzo Claverie.

Tutto facile per Battiston (2.4) contro Alexander Gammariello (2.6) che raccoglie solo tre games nel secondo set.

Si complica un po’ la vita, invece, Giovanni Peruffo che parte forte contro Stefano Papagno (2.5) portandosi sul 4-1. Si fa raggiungere, ma poi chiude sul 7-5. Continua l’equilibrio ed è il tie-break a decidere il parziale, con il giocatore di casa che non sfrutta 5 match-point prima di arrendersi 12-10. Si va al terzo dove però ha vita facile complice un affaticamento muscolare del suo avversario dopo comunque tre ore di partita.

Nella sfida dei numeri 1 Sebastian Fanselow (2.1) regola Lorenzo Claverie (2.2) con il punteggio di 6-1 6-4 dimostrando maggiore solidità.

Bella e combattuta la sfida che vede Gabriele Bosio (2.3) cedere per 7-6 6-3 a Fabrizio Andaloro (2.2).

Decisivi diventano dunque i doppi che vedono un successo per parte: la collaudata coppia Bosio/Peruffo batte facilmente Gammariello/Papagno per 6-2 6-1 mentre l’inedito duo Claverie-Battiston si arrende per 7-6 6-4 a Fanselow-Andaloro giocando comunque alla pari contro i forti avversari con pochi punti a fare la differenza.

“Risultato giusto che rispecchia il valore delle formazioni in campo – esordisce il presidente Enrico Zen – Vorrei sottolineare l’ottimo esordio di Alessandro Battiston, bravo anche in doppio insieme con Claverie contro una coppia davvero di qualità. Per il resto mi è piaciuta la determinazione di Peruffo che, pur non giocando ai suoi soliti livelli, ha portato a casa un incontro più sofferto del previsto. Ci teniamo buono questo punto sapendo che sarà un campionato lungo e difficile in cui comunque cercheremo di essere protagonisti fino in fondo”.

Domenica si replica sempre in casa contro New Tennis Poseidon.

Tennis Comunali Vicenza – Outline Lecce 3-3

Singolari: Andaloro (2.2) b. Bosio (2.2) 7-6(1) 6-3, Peruffo (2.3) b. Papagno (2.5) 7-5 6-7(10) 6-0, Fanselow (2.1) b. Claverie (2.2) 6-1 6-4, Battiston (2.4) b. Gammariello (2.6) 6-0 6-3. Doppi: Bosio/Peruffo b. Gammariello/Papagno 6-1 6-3, Andaloro/Fanselow b. Battiston/Claverie (TC) 7-6 (4) 6-4.