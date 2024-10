CALCIO SERIE C NOW – La notizia era nell’aria, ma adesso é arrivata l’ufficialità. Alessandro Bruno non é più l’allenatore dell’ Arzignano Valchiampo: fatale la sconfitta di sabato con la Virtus Verona. Sollevato dall’incarico anche il vice Antonio Piccolo.

In panchina tornerà 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶𝗻𝗶 affiancato da 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗖𝗼𝗽𝗽𝗼𝗹𝗮.

Per loro l’esordio nel derby di sabato allo stadio Dal Molin con il LR Vicenza!