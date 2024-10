Al Menti il LR Vicenza pareggia nel finale contro il Lumezzane

LR Vicenza – Lumezzane 1-1

Marcatori: 6’ Ferro, 84’ Morra

Dopo la sconfitta di misura nel derby con il Padova il L.R. Vicenza torna a giocare allo Stadio Romeo Menti per la sfida con il Lumezzane.

Al 6’ il vantaggio ospite con Ferro, che approfitta di un’incertezza difensiva con Massolo fuori dai pali della sua porta.

Prova a riorganizzare le idee la squadra di casa e al 13’ ci prova dal limite dell’area Zamparo: blocca a terra Filigheddu.

Insistono i biancorossi questa volta con Costa ed ancora il portiere devia in calcio d’angolo.

Ancora Lumezzane pericoloso con un’incursione sulla fascia destra di Ferro e pallone al centro per Monachello che calcia tra le braccia di Massolo.

Al 38’ bella azione in velocità di Della Morte che crossa in mezzo per Morra che conclude a lato di poco.

Niente di fatto e, dopo due minuti di recupero, squadre al riposo sul risultato di 0-1.

Inizia la ripresa e subito due cambi per Vecchi che manda in campo De Col e Capone per Cuomo e Talarico.

Ad andare vicino al raddoppio é però il Lumezzane con una conclusione del solito Monachello su cui si salva in corner Massolo.

Al 61’ altra sostituzione con Rauti che prende il posto di Zamparo.

Sembra finalmente cambiare passo il Vicenza che crea in rapida successione una serie di occasioni per pareggiare. Prima Rauti mette al centro, ma né Capone né Morra riescono a deviare, poi ci prova Greco su cui é ancora pronto il portiere ospite.

Per l’assalto finale dentro anche Della Latta per Greco.

Ci prova dalla grande distanza Costa però anche per lui non é giornata.

Ultimo cambio con Rolfini per Zonta.

E all’ 84’ arriva il pareggio grazie al perfetto colpo di testa sul corner battuto da Costa.

Miracolo di Massolo a salvare il risultato sul capovolgimento di fronte dicendo di no a Pannitteri.

Cinque i minuti di recupero con l’ultimo brivido con Morra che calcia sull’esterno della rete.

Al Menti finisce 1-1. Sabato prossimo, con inizio alle ore 15, il derby al Dal Molin con l’Arzignano Valchiampo.