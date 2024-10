Tennis Comunali Vicenza pronto al debutto nel nuovo campionato di serie A2

TENNIS SERIE A2 – Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la squadra di serie A2 di Tennis Comunali Vicenza che domenica 13 ottobre esordirà in campionato ospitando l’Outline Tennis School Lecce sui campi di casa di via Monte Zebio.

La nuova stagione è stata presentata a palazzo Trissino dall’assessore allo sport Leone Zilio, dal vicepresidente nazionale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Gianni Milan e dal presidente del circolo cittadino Enrico Zen.

“In questi ultimi anni, il tennis vive un momento d’oro come praticanti e come risultati – ha dichiarato l’assessore Leone Zilio – Alla squadra del Tennis Comunali Vicenza va il nostro in bocca al lupo per l’inizio della stagione in A2, campionato che si annuncia estremamente competitivo, ma proprio per questo bello ed emozionante”.

A sottolineare i numeri da record é il vice presidente della Fitp Gianni Milan che ha ribadito l’importanza di una scuola seria e di valori a dispetto dei “venditori di fumo e di facili illusioni” che rischiano di rovinare i ragazzi che sognano un futuro nel tennis

“I nostri atleti – aggiunge Enrico Zen – rappresentano l’apice di un movimento che parte dalla scuola tennis, passando per l’agonistica ed arrivando all’eccellenza nazionale. Un percorso fatto di impegno, sacrifici, ma anche di sogni e di ambizioni. L’obiettivo, come dico sempre, è la salvezza, ma lo sport ci insegna che le grandi imprese si possono raggiungere anche grazie alla coesione e allo spirito di squadra. In questo abbiamo vicino maestri, preparatori atletici, segretarie, addetti alla manutenzione che ogni giorno fanno sì che la nostra realtà sia un’eccellenza a livello provinciale, regionale e italiano”.

Nella squadra che si appresta a disputare il campionato, la punta di diamante è Tomas Etcheverry, numero 37 del mondo, che qualche giorno fa ha rischiato di eliminare Jannik Sinner al Master 1000 di Shanghai. A fianco dei “veterani” (a dispetto dei suoi 23 anni) come Giovanni Peruffo e di talenti emergenti come Alessandro Battiston, reduce dalla partecipazione a New York agli US Open Under 18, ci sono nel gruppo tanti giovani cresciuti nel vivaio della società.

LA ROSA DELLA SQUADRA

Etcheverry Tomas Martin, Claverie Lorenzo Rafael, Tirante Thiago Augustin, Ministro Elias Gastao Josè, Bedene Aljaz, Bosio Gabriele, Peruffo Giovanni, Dal Santo Tommaso, Battiston Alessandro, Bertuzzo Tommaso, Stimamiglio Tommaso, Fucile Simone, Fucile Massimiliano, Zen Enrico.

Capitano è Enrico Zen, vice capitano Sebastian Vazquez.