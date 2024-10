Ecco Stefano Rossoni per la difesa dell’Arzignano Valchiampo

CALCIO SERIE C NOW – Nuovi acquisti per l’Arzignano Valchiampo che rinforza la difesa con l’arrivo di Stefano Rossoni.

Classe 1997, originario di Pesaro, il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Per la prima volta in carriera indosserà la maglia numero 4.

Cresciuto nelle giovanili di Rimini e Vis Pesaro, a 16 anni esordisce in Serie D con la maglia biancorossa della sua città, vincendo poi il campionato nell’annata 17/18. Dopo il primo anno di Serie C a Pesaro, passa a Carpi, appena retrocesso dalla Serie B. Seguono Fermana e il ritorno alla Vis Pesaro.

“Mi sono allenato tutta l’estate sperando in qualche chiamata: sinceramente non mi aspettavo di ritrovarmi in questa situazione. Arrivati a questo punto è arrivato l’Arzignano e non ho esitato un attimo a dire di sì. Ci avevo giocato contro in passato e so che è una società seria. Quello che sta vivendo l’Arzignano è un momento che penso capiti a tutte le squadre. Sono sicuro, vista anche la qualità della squadra, che tutto cambierà presto.

Cosa porto? Sono un ragazzo tranquillo, non mi piace esagerare con le parole. Spero di portare un po’ di professionalità e di forza all’interno del gruppo, cercando di aiutare la squadra che è molto giovane dando supporto ai ragazzi”.