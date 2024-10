Il 18 ottobre torna la Serenissima Gravel aspettando la prima di un italiano

CICLISMO GRAVEL – Appena cinque giorni dopo l’Europeo Gravel sull’Altopiano di Asiago, la provincia di Vicenza tornerà a riempirsi di appassionati della disciplina con la Serenissima Gravel 2024, in programma venerdì 18 ottobre come secondo appuntamento della rassegna di Ride the Dreamland, la settimana santa del ciclismo veneto.

A far da quartier generale all’elettrizzante prova caratterizzata da sterrati e polvere – organizzata da PP Sport Events – sarà Villa Morosini Cappello, gioiello del comune di Cartigliano.

La gara si svilupperà poi su di un circuito di 37,5 km totalmente pianeggiante che i professionisti ripeteranno 4 volte, per un totale di 150 km tecnici e polverosi. L’assenza di salite, infatti, non renderà la corsa meno dura, anzi, perché 24 km del circuito saranno in strada bianca o addirittura su prato, per un totale di 96 km da affrontare fuori dalla sede stradale.

Si toccheranno poi i comuni di Cittadella (PD), che ha ospitato il primo Mondiale Gravel della storia nel 2022, Fontaniva (PD) e Tezze sul Brenta (VI), ma degno di nota sarà soprattutto il tratto di fuoristrada lungo il fiume Brenta, che si sviluppa per quasi 15 km e che transiterà anche per il Parco dell’Amicizia e il Parco delle Basse del Brenta. Nessun atleta italiano è ancora mai riuscito ad imporsi nella Serenissima Gravel, visto che in tre edizioni hanno alzato le braccia al cielo il kazako Alexey Lutsenko, lo svizzero Robin Froidevaux e l’anno scorso il belga Florian Vermeersch.

Dall’anno scorso la gara è aperta anche agli Amatori, che partiranno appena dopo i professionisti e si misureranno sullo stesso identico percorso, percorrendo però un giro in meno.

PP SPORT EVENTS E IL GRAVEL – Nel Veneto ci sono più di 3 mila chilometri di percorsi sterrati e ne stanno nascendo sempre di nuovi. La società creata da Filippo Pozzato, prima di tutti in Europa, ha creduto nel Gravel anche dal punto di vista agonistico e competitivo. Con la Serenissima Gravel i grandi nomi del ciclismo mondiale hanno potuto per la prima volta sfidarsi e divertirsi sullo sterrato, mettendo in mostra le innovazioni tecniche e le caratteristiche uniche delle biciclette da Gravel.

Non solo, il successo della Serenissima Gravel ha anche aperto all’assegnazione del primo Mondiale UCI Gravel alla Regione Veneto, con gli sterrati tra Vicenza e Cittadella che hanno fatto da cornice alla splendida edizione del 2022, mentre nel 2024 PP Sport Events sta contribuendo all’allestimento dell’Europeo UEC Gravel in quel di Asiago, organizzato da Flanders Classic.