Tiri liberi fatali alla Velcofin Vicenza sconfitta all’esordio con Umbertide

Velcofin Interlocks Vicenza – PF Umbertide 53-54

Parziali: 9-17, 18-9 (27-26); 11-14 (38-40), 15-14

Vicenza: Cecili 3 (0/7, 0/4 da tre), Tarkovicova 2 (0/4 da tre), Tava 7 (2/8, 0/2), Assentato 11 (4/5, 1/1), Mattera 8 (4/8, 0/1); Nespoli 2 (1/2), Pellegrini 6 (3/9, 0/2), Peserico 12 (6/9), Mutterle, Vitari (0/1 da tre); Valente e Pavoni Ne. All. Zara.

Umbertide: Bartolini 12 (3/10, 3/9), Gianangeli 8 (3/5), Schena 13 (6/10, 1/3), Baldi 6 (2/4, 0/1), Milani (0/4, 0/2); Del Sole 10 (5/6), Paolocci (0/1 da tre), Offor 5 (1/2, 1/1); Kasapi NE. All. Staccini.

Note. Vicenza: 20/53 al tiro, 1/15 da tre, 12/19 ai liberi. Rimbalzi 40 (Mattera 8): 29 dif. + 11 off. Assist 10 (Peserico 4), palle rubate 9 (Peserico e Mattera 2), stoppate 3 (Mattera 2), palle perse 16 (Tarkovicova 4). Falli 16

Umbertide: 21/58 al tiro, 5/19 da tre, 7/12 ai liberi. 35 rimbalzi (Gianangeli 11): 25 dif. + 10 off. Assist 9 (Baldi e Milani 3), palle rubate 5 (cinque giocatrici 1), stoppate 3 (tre giocatrici 1), palle perse 13 (Schena 4). Falli 18

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Esordio amaro per la Velcofin Interlocks Vicenza: la prima partita di campionato si chiude con una sconfitta di misura contro Umbertide per 53-54, al termine di un match dalle percentuali basse. Fatali due liberi falliti da Assentato con soli 3 secondi sul cronometro, che condannano Vicenza alla sconfitta, al termine di una gara in cui la numero 13 era stata una delle migliori tra le biancorosse. Le beriche pagano una giornata negativa al tiro da tre (1/15) e a nulla vale il predominio a rimbalzo (40-35) con 11 carambole offensive catturate per avere ragione delle umbre, che tornano a casa con i due punti. La top scorer vicentina è Peserico con 12 punti, segue proprio Assentato con 11.

L’inizio è tutto di marca umbra: Umbertide nei primi minuti mette in luce i meccanismi di Vicenza ancora da oliare e, grazie alle incursioni di Del Sole e ai canestri di Baldi e Bartolini prende il largo, arrivando fino a +11 quando Gianangeli trova un canestro nel pitturato. La Velcofin ricuce un pochino il distacco nel finale di quarto, ma alla prima pausa il vantaggio delle ospiti è comunque di 8 punti (9-17).

Sono Peserico e Pellegrini, entrambe entrate dalla partita, a rimettere in corsa Vicenza nel secondo quarto. La prima inizia a scardinare la difesa ospite a ripetizione, trovando più volte il bersaglio e rendendosi protagonista assoluta del parziale di 14-3 che consente alla Velcofin di mettere la testa avanti per la prima volta; la seconda, invece, accende il motore nel finale di quarto, quando Umbertide sorpassa, per siglare i canestri (compreso un fantastico buzzer beater) che determinano il 27-26 alla pausa lunga, perfetto sigillo di 10 minuti in cui le biancorosse hanno messo in luce un’intensità difensiva diversa rispetto a prima.

La fuga a Vicenza però non riesce: le beriche faticano a trovare il bersaglio, specie dalla distanza, e Umbertide resta in partita proprio grazie alle bombe di Bartolini, che poco dopo la metà della terza frazione riporta in vantaggio le sue sul 33-36. Nel finale di frazione è Del Sole a punire la difesa vicentina, ma nemmeno le ospiti riescono a scappare e due liberi di Tarkovicova chiudono la frazione sul 38-40.

Due tiri liberi di Cecili, nelle prime battute dell’ultimo quarto, riportano sopra Vicenza, prima che si scateni Chiara Schena tra le ospiti: l’ala inizia a segnare a ripetizione e trascina le sue, riportando anche Umbertide avanti di 5 lunghezze (46-51). Dopo l’obbligato timeout di Zara, Vicenza torna in campo decisa a ribaltare la partita: Assentato trova ritmo in attacco e prima segna l’unica bomba della partita da distanza siderale, quindi realizza il canestro del -1 sul 51-52. La Velcofin sorpassa poco dopo, con Mattera che punisce la difesa di Umbertide in transizione, poi gli attacchi si paralizzano per novanta lunghissimi secondi in cui nessuno riesce più a segnare. L’unica che trova il fondo della retina, purtroppo, è Gianangeli dalla lunetta, quando mancano 36 secondi al termine. Vicenza fallisce il successivo attacco con Tava, ma Umbertide non punisce e Baldi fa 0/2 dalla lunetta. Le beriche si lanciano in attacco e Assentato si procura due tiri liberi a 3 secondi dalla fine: purtroppo però, la biancorossa non riesce a segnare nessuna delle due conclusioni e sul rimbalzo di Del Sole la partita si chiude.

Finisce 53-54 e l’amarezza è tangibile per la Velcofin che, pur non avendo giocato una partita tecnicamente eccelsa, ha dimostrato grande cuore e grande grinta, elementi fondamentali per una stagione lunga e difficile come quella di A2. Bisogna subito mettersi alle spalle questa partita e guardare al futuro: sabato sera, alle 18.30, le beriche saranno sul parquet di Alperia Basket Club Bolzano per la prima trasferta del campionato.