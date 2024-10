Terza sconfitta per la Civitus Vicenza che cade anche a Legnano

BASKET SERIE B NAZIONALE – Non riesce a sbloccarsi la Civitus Vicenza che incassa il terzo stop di fila in questo campionato con un pesante passivo di 19 punti sul difficile campo della SAE Scientifica Legnano.

Inizio subito in salita per i berici col 13-4 di parziale a favore dei padroni di casa, grazie al gioco in velocità e i tiri dalla lunga distanza. Entra Gasparin e accorcia subito le distanze, poi Almansi ne mette 4 in fila e la Civitus torna a contatto. Ghirelli prova la difesa a zona, ma sulla sirena del primo quarto Legnano segna la tripla del 22-14 tra le proteste degli ospiti per le mancate chiamate arbitrali.

Nel secondo periodo aumenta il ritmo e l’intensità per i biancorossi, la palla gira bene e Cucchiaro da tre e Gasparin dalla media distanza siglano il -3. Da Campo con un siluro pareggia a 1 minuto dall’intervallo, ma ancora una volta sulla sirena i padroni di casa segnano e chiudono in vantaggio.

Ancora Da Campo sorpassa in gancetto (36-37), poi Almansi ne segna 6 in fila con una tripla col fallo e gli ospiti salgono a +4. La partita diventa scoppiettante, i Knights non mollano, Ucles comincia a carburare, ma gli arbitri fischiano un altro fallo tecnico e i milanesi chiudono sopra di 7 prima dell’ultimo giro di valzer. Legnano prova a scappare con le bombe ed è +13 in tre minuti, quindi arrivano due tiri di Oboe ancora da fuori: il vantaggio scollina i venti punti e manda i titoli di coda anticipati.

SAE Scientifica Legnano – Civitus Pallacanestro Vicenza 82-63 (22-14, 14-18, 19-16, 27-15)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 16 (4/6, 2/6), Guglielmo Sodero 15 (3/6, 2/4), Mattia Mastroianni 12 (3/4, 1/5), Ezio Gallizzi 11 (2/3, 2/5), Nik Raivio 11 (3/4, 1/4), Andrea Quarisa 8 (4/10, 0/0), Francesco Oboe 7 (0/2, 2/4), Guido Scali 2 (1/2, 0/0), Francisco Fernandez lang 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Andrea Quarisa 7) – Assist: 18 (Guglielmo Sodero, Francesco Oboe 5)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Mattia Da campo 15 (3/6, 2/2), Gian paolo Almansi 13 (5/6, 0/4), Federico Ucles belmonte 8 (4/10, 0/3), Giovanni Gasparin 8 (4/7, 0/2), Tommaso Marangoni 6 (0/2, 1/3), Valerio Cucchiaro 5 (1/3, 1/4), Curtis Nwohuocha 4 (0/4, 0/0), Lorenzo Vanin 2 (1/2, 0/0), Nicholas Carr 2 (1/1, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0), Tommaso Presutto 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 35 9 + 26 (Giovanni Gasparin 8) – Assist: 9 (Giovanni Gasparin 3)