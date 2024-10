Derby amaro per il LR Vicenza castigato a Padova dal gol di Liguori

Padova – LR Vicenza 1-0

Padova – Fortin; Delli Carri, Belli (dal 69′ Faedo), Perrotta; Capelli, Fusi (dal 78′ Kirwan), Crisetig, Villa (dal 78′ Favale); Liguori, Cretella (dal 52′ Varas); Spagnoli (dal 69′ Bortolussi). A disposizione: Voltan, Carniello, Russini, Crescenzi, Bianchi, Valente, Granata, Broh, Montrone. Allenatore: Andreoletti

LR Vicenza – Confente; Cuomo (dal 68′ Talarico), Leverbe, Laezza (dal 46′ Sandon); De Col (dal 85′ Rolfini), Zonta, Della Latta, Costa; Della Morte; Rauti (dal 78′ Capone), Morra (dal 68′ Zamparo). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Cester, Greco, Mogentale. Allenatore: Vecchi

Marcatore: 45’+2′ Liguori

Arbitro: Calvazara di Varese; assistenti Zezza d Ostia Lido ed El Filali di Alessandria; quarto ufficiale Frasynyak di Gallarate

Ammoniti: Laezza (LRV), Zonta (LRV), Liguori (P), Rauti (LRV), Sandon (LRV)

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Derby amaro per il L.R. Vicenza, che torna sconfitto per 1-0 dal Padova.

A decidere la sfida é il gol di Liguori nel recupero del primo tempo e che i biancorossi non riescono più a recuperare.

Domenica prossima al Menti arriva il Lumezzane: fischio d’inizio alle ore 15!