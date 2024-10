La Civitus Pallacanestro Vicenza cade anche sul campo del Fiorenzuola

BASKET SERIE B NAZIONALE – Cade anche sul piccolo campo dei Fiorenzuola Bees la Civitus Vicenza che deve ancora il giusto amalgama in questo inizio di campionato.

La partenza per gli uomini di Ghirelli era stata confortante con i canestri di Da Campo (8 punti in 10 minuti) e di Ucles in una pregevole entrata a canestro a rimorchio che appoggia il 5-11. I berici tengono la testa avanti alla prima sirena, ma Fiorenzuola si riporta subito a contatto e sorpassa dopo due minuti. Almansi pareggia subito da tre e Ucles lo imita poco dopo, Nwohuocha in gancetto di sinistro e Cucchiaro portano a +9 il vantaggio degli uomini in rosso, ma i Bees rientrano di nuovo. Guaccio commette il secondo fallo personale e sulla successiva protesta arriva anche il tecnico, però i padroni di casa chiudono avanti di 3 all’intervallo lungo.

Nella ripresa Ucles stoppa e fornisce un assist per Cucchiaro, Gasparin illumina ancora per Ucles e Vicenza è a -1 dopo 5 minuti. Poi Almansi e Marangoni dall’arco riportano in vantaggio la Civitus (48-50) e ancora Gasparin apre le danze nell’ultimo quarto. I due stranieri Pavlovic e Ucles (22 punti e 14 rimbalzi per il lungo biancorosso) danno vita ad un duello di alta scuola sul parquet, Da Campo in contropiede segna il -4 a 2 minuti dalla fine, ma De Negri trova un canestro pesantissimo da fuori che riporta a +8 i suoi e costringe alla seconda sconfitta stagionale Vicenza, chiamata domenica ad un’ altra trasferta sul campo di Legnano.

Fiorenzuola Bees – Civitus Pallacanestro Vicenza 83-73 (12-17, 26-18, 20-21, 25-17)

Fiorenzuola Bees: Ozren Pavlovic 16 (3/5, 2/5), Matteo Negri 13 (0/1, 3/4), Luca Galassi 11 (0/2, 3/7), Magaye Seck 9 (4/5, 0/0), Riccardo Bottioni 9 (0/2, 2/3), Niccolò Venturoli 8 (1/3, 2/4), Ilija Biorac 6 (3/6, 0/0), Alessandro Voltolini 5 (1/2, 1/1), Angelo Guaccio 4 (1/2, 0/1), Mourtada Gaye serigne 2 (0/0, 0/1), Sebastian Redini 0 (0/0, 0/0), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 – Rimbalzi: 24 3 + 21 (Ilija Biorac 5) – Assist: 17 (Riccardo Bottioni 5)

Civitus Pallacanestro Vicenza: Federico Ucles belmonte 22 (7/16, 1/2), Gian paolo Almansi 14 (0/1, 4/6), Mattia Da campo 13 (4/9, 0/2), Valerio Cucchiaro 10 (1/3, 2/3), Curtis Nwohuocha 6 (2/5, 0/0), Giovanni Gasparin 6 (0/3, 1/2), Tommaso Presutto 2 (1/1, 0/0), Tommaso Marangoni 0 (0/0, 0/2), Lorenzo Vanin 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/3, 0/0), Pietro Cecchin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 20 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Federico Ucles belmonte 14) – Assist: 11 (Valerio Cucchiaro 4)