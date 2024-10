La Civitus Allianz Vicenza cade alla prima casalinga con Desio punita da Chiumenti

BASKET SERIE B NAZIONALE – Inizia con una sconfitta in volata il cammino in serie B Nazionale della Civitus Vicenza. A punirla è proprio il vicentino Chiumenti che fa trionfare la Rimadesio sul parquet di Dueville, prendendo il rimbalzo in attacco a due secondi dalla fine e segnando il canestro della vittoria. Mercoledì 2 ottobre alle ore 20.30 la Civitus tornerà subito in campo a Fiorenzuola che ha perso sul campo di Casale Monferrato per 80-67.

La partita

Lo spagnolo Ucles parte subito in quintetto, nonostante i problemi fisici, mentre il capitano Gasparin dalla panchina. Cucchiaro mette a referto il primo canestro della stagione. Perez lasciato solo in contropiede e una tripla di Cipolla propiziano il 4-15 iniziale per Desio. La Civitus esaurisce presto il bonus, le mani sono fredde in attacco fino al 10-23 di fine primo periodo.

Almansi da tre in transizione su assist di Gasparin dà la scossa a inizio secondo quarto, poi Cucchiaro ancora dall’arco e di nuovo Almansi in contropiede accorciano a -3 a tre minuti dall’intervallo. Ancora Almansi con un gioco spettacolare da quattro punti riporta la Civitus a -1 e sale in doppia cifra personale a quota 11. Perez risponde da fuori e la gara si alza di livello. Ucles sulla sirena di metà gara firma il nuovo -1 biancorosso.

Nella ripresa Cucchiaro segna subito il vantaggio per i padroni di casa, la gara si accende e comincia una battaglia punto a punto. Torgano con due triple riporta a +9 il vantaggio ospite, Ucles chiude il parziale negativo su assist di Gasparin e Nwohuocha schiaccia scaldando il pubblico. Poi Gasparin dall’arco segna il -2. Desio resiste e risponde colpo su colpo, la gara diventa spettacolare con le percentuali al tiro che si alzano e con un altro gioco da 4 Gasparin fa saltare in piedi il pubblico. Torgano a due secondi sulla sirena del terzo periodo lo zittisce e riporta a +9.

Albique riporta in doppia cifra lo svantaggio berico. La squadra sembra bloccata, ma Marangoni con il suo primo canestro da tre accorcia e Almansi lo imita. Cucchiaro col suo marchio di fabbrica in arresto e tiro e con un sottomano firma il sorpasso (70-69). Chiumenti risponde, la gara è una battaglia con sorpassi e controsorpassi. Fumagalli trova un tiro impossibile per il +4 a poco più di un minuto dalla fine. Il capitano dei brianzoli Mazzoleni esce per cinque falli a 1 minuto dalla fine e Cucchiaro con i tiri liberi pareggia a 24 secondi dal termine.

Desio sbaglia il tiro nell’ultima azione ma poi Chiumenti chiude i conti sul 81-83. L’ultimo tiro di Gasparin finisce sul ferro.

Dichiarazioni post partita

Ghirelli: “C’è rammarico, loro hanno avuto più voglia fin dalla palla a due, siamo stati bravi a rientrare, poi abbiamo sbagliato dei tiri e per la frustrazione abbiamo smesso di difendere subendo canestri all’ultimo secondo. Dobbiamo fin da subito cambiare registro, la realtà è che in tutti i momenti chiave e sulle piccole cose oggi abbiamo sbagliato. Sicuramente non possono avere più energia di noi. Adesso c’è subito da pensare a mercoledì a Fiorenzuola, è una partita tosta e non abbiamo tempo per allenarci, c’è subito da abbassare la testa e capire che questo è un campionato difficile, Mestre che è la più indiziata per vincere il girone ha perso, ogni partita è a sé, ogni partita è da lottare con intensità e quindi già da mercoledì noi dobbiamo abbassare la testa, consapevoli che dobbiamo migliorare e avere più energia degli altri”.

Gallazzi: “Abbiamo avuto un buonissimo approccio alla partita, poi Vicenza è stata brava a rientrare. Poi up and down nel punteggio, ci hanno messo in difficoltà dal punto di vista fisico. Il finale è stato punto a punto, cominciare la prima così è già stressante, però devo dire bravi ai miei giocatori che lo hanno gestito con personalità”.