Al Menti Della Morte decide la sfida tra LR Vicenza e Feralpisalò

A distanza di pochi giorni dal successo con il Renate si torna a giocare al Menti per la sfida con la Feralpisalò di Aimo Diana, ex che torna per la prima volta dopo l’esonero della passata stagione.

Ancora “turn over” per Vecchi che schiera dal primo minuto Rossi, Rauti e Morra.

In panchina si rivede invece Alex Rolfini reduce dall’infortunio della passata stagione.

Partenza in avanti dei biancorossi e subito al 7’ occasione gol con Morra che serve Rauti che calcia a lato.

Rispondono gli ospiti con una conclusione di Pietrelli sul fondo.

Al 19’ discesa sulla sinistra di Rauti con diagonale rasoterra deviato in calcio d’angolo.

Al 24’ ancora Pietrelli al centro per Tommy Maestrello, ex di turno, che tira debolmente tra le braccia di Confente. Ed ancora Maistrello effettua una girata allargando però troppo la mira.

La Feralpi ha guadagnato pericolosamente campo e ci prova in rapida successione con Balestrerò, Di Molfetta e Zennaro.

Suk fronte opposto fa gridare al gol la conclusione di Zonta: salva Rinaldi. Il conseguente colpo di testa di Morra termina alto sopra la traversa.

Ancora Morra pericolosa questa volta a fil di palo.

Mira imprecisa invece per il tiro da fuori di Leverbe.

Niente di fatto e, dopo tre minuti di recupero, il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Inizia la ripesa nel segno della Feralpi ed il primo brivido arriva dai piedi di Balestrero.

Dopo qualche patema di troppo palla-gol per De Col di testa che, sull’angolo di Costa, schiaccia a lato.

Primi cambi per Vecchi che sostituisce De Col, Zonta e Morra con Talarico, Della Latta e Zamparo. E subito vantaggio sfiorato con la punizione da fuori di Costa che colpisce la base del palo. E’ il prologo al gol che arriva grazie alle deviazione di Della Morte che riprende il pallone in area dopo il colpo di testa di Zamparo respinto.

1-0 ed esplode il Menti!

Ha ripreso in mano la partita il Vicenza che ci prova ancora con Della Latta: conclusione alta sopra la traversa.

Altro cambio con il goleador Della Morte che esce tra gli applausi: al suo posto Capone.

Quindi fuori Rossi per Cester.

Nel frattempo il portiere Rinaldi si era superato sulla punizione di Costa mentre Laezza aveva calciato alto di un niente.

Si arriva ai cinque minuti di recupero. Ultima occasione per il contropiede Rauti – Capone con quest’ultimo che spreca tirando debolmente tra le braccia di Rinaldi.

Arriva però il triplice fischio dell’arbitro Burlando che sancisce il successo dei biancorossi.

E domenica prossima 6 ottobre sarà derby all’Euganeo con il Padova capolista.