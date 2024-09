Al Menti il gol di Zamparo decide il big-match tra LR Vicenza e Renate

LR Vicenza – Renate 1-0

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe, Laezza (dal 83′ Sandon); De Col, Della Latta, Zonta (dal 77′ Rossi), Costa; Della Morte (dal 77′ Talarico), Capone (dal 69′ Rauti); Zamparo (dal 69′ Morra). A disposizione: Massolo, Gallo, Fantoni, Mogentale, Cester. Allenatore: Stefano Vecchi

Renate – Nobile; Anghileri (dal 61′ Eleuteri), Pellizzari, Auriletto, Riviera; Delcarro, Vassallo, Calì (dal 65′ Di Nolfo); Siega (dal 73′ Mazzaroppi); Bocalon (dal 73′ Plescia), De Leo (dal 61′ Egharevba). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Bonetti, Ghezzi, Pellegrino, Ziu, Ciarmoli. Allenatore: Luciano Foschi

Marcatore: 59′ Zamparo

Arbitro: Mirabella di Napoli; assistenti Romano di Isernia e Merciari di Rimini; quarto ufficiale Poli di Verona

Ammoniti: Pellizzari (R), De Leo (R), Rauti (LRV), Della Latta (LRV)

Spettatori: 8.533 di cui 7.219 abbonati, incasso pari a 71.824 euro, incluso rateo abbonamenti

Note: serata mite, terreno in buone condizioni. Espulso al 43′ il responsabile sanitario Roberto Carniel (LRV)

CALCIO SERIE C NOW – Si accendono al Menti i riflettori per il big-match di giornata tra il L.R. Vicenza e la capolista Renate.

E la sfida inizia nel ricordo di Franco Barbieri, autore del celebre inno biancorosso che la curva sud ricorda con uno striscione.

Inizio al fulmicotone per i padroni di casa, subito vicino al gol con Capone e Della Morte.

Davvero scatenato il n. 20, che mette anche al centro un ottimo pallone su cui Costa arriva in ritardo di un niente.

Continua a spingere la squadra di casa con una discesa di Zonta al 20’ che costringe il portiere Nobile alla deviazione in angolo per evitare l’autogol.Poc hi minuti più tardi ci prova ancora Capone in area con pallone a lato di un soffio. Altra mischia pericolosa in area ospite e conclusione finale di Zonta alta sopra la traversa.

Il primo tiro ospite arriva dal piede di Pellizzari, la cui girata termina sul fondo.

E miracoloso al 41’ il riflesso di Nobile a dire di no al colpo di testa di Zamparo.

Quasi gol anche per il tentativo da fuori di De Col.

Espulso dalla panchina biancorossa per proteste il dottor Carniel.

Niente da fare, il pallone non vuole saperne di entrare in porta.

Il primo tempo si chiude così con uno 0-0 che sa di beffa per il Vicenza, probabilmente il più bello visto dall’inizio del campionato.

Inizia la ripresa e sono subito i biancorossi ad andare vicino al gol con Costa e Zamparo per due volte.

Al 59’ arriva il meritato vantaggio grazie alla conclusione vincente di Zamparo.

Al 69’ primi cambi per Vecchi che sostituisce il duo d’attacco Capone-Zamparo con Rauti-Morra.

Al 73’ brivido per la difesa biancorossa con Confente che respinge di piedi la conclusione ravvicinata del nuovo entrato Egharevba.

Altre due sostituzioni per la panchina di casa con Rossi e Talarico al posto degli applauditi Zonta e Della Morte.

E subito i neo entrati in evidenza con percussione di Talarico e tiro a giro di Rauti sul fondo.

Ancora Rauti dal limite dell’area: c’è la potenza, ma la mira é imprecisa.

Fuori anche Laezza per Sandon.

E’ un finale di sofferenza e, dopo cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio del contestato arbitro Mirabella. Finisce 1-0.

Il Vicenza resta in scia del Padova capolista mentre per il Renate arriva la prima sconfitta.

Sabato sera si replica, sempre al Menti, contro la Feralpisalò: fischio d’inizio alle ore 20.45.