La Rangers Rugby Vicenza vince il “barrage” con i Cavaliers ed avanza in Coppa

RUGBY – La Rangers Rugby Vicenza, grazie a sette mete, regola i Cavalieri nella sfida valida per l’accesso alla fase a gironi della Coppa Italia. Dopo un primo quarto combattuto, i biancorossi prendono il largo e poi controllano fino al 47-17 finale.

Partono subito forte i berici che al 6′ marcano con Capraro, poi nominato “Player of the Match”. Carriò converte per lo 0-7. I Cavalieri non hanno alcun timore reverenziale e due minuti dopo impattano con Puglia che aggiunge anche la trasformazione 7-7. La Rangers riprende a macinare gioco e da rolling maul è Bolzon a marcare il nuovo vantaggio, Carriò ancora preciso al piede per il 7-14. I padroni di casa cercano di tenere il passo e accorciano con il penalty di Puglia 10-14 al termine del primo quarto di gara. Vicenza riprende a macinare gioco, ma il nuovo allungo arriva solo verso la fine della prima frazione con la meta di Sanchez-Valarolo che però non viene trasformata da Carriò. 10-19 e squadre in spogliatoio per l’intervallo.

Nella ripresa Foroncelli comincia il suo personalissimo show: al 45′ marca la quarta meta Rangers, Carriò torna puntuale con la trasformazione per il 10-26. Comincia a notarsi la differenza di cilindrata tra le due formazioni in campo, Filippetto finalizza in meta trasformata una bella azione, 10-33. La Rangers vuole chiudere la gara, al 64′ e 76′ Foroncelli completa la sua tripletta e porta Vicenza al massimo vantaggio 10-47. Sul successivo restart, a pochi secondi dal termine della gara, un errore di controllo permette ai Cavalieri di segnare la seconda meta per il 17-47 finale.

Il commento di coach Francesco Minto: “Buona prova dei ragazzi che si sono imposti per potenza e dinamismo in attacco. Prato è un’ottima squadra di Serie A1 e lo ha dimostrato soprattutto in attacco, ma ha ceduto per il gap fisico e di preparazione atletica. Ora ci prepariamo al primo turno della Coppa con il Petrarca dove difesa e fisicità saranno essenziali.”

Con la vittoria di Prato, la Rangers entra nel Girone 1 della Coppa Italia assieme a Petrarca, Valorugby, Colorno e Lyons. Primo turno in programma nel weekend del 28-29 settembre con Vicenza atteso dalla sfida al Petrarca tra le mura amiche della Rugby Arena mentre l’altra gara di giornata sarà Colorno – Valorugby.

Cavalieri Union Prato Sesto – Rangers Rugby Vicenza 17-47 (pt 10-19)

Marcatori: p.t. 6’ m. Capraro, tr. Carrio (0-7); 8’ m. Puglia, tr. Puglia (7-7); 18’ m. Bolzon, tr. Carrio (7-14); 22’ cp. Puglia (10-14); 38’ m. Sanchez-Valarolo (10-19); s.t. 5’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-26); 17’ m. Filippetto, tr. Carrio (10-33); 24’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-40); 36’ m. Foroncelli, tr. Carrio (10-47); 38’ m. Cella, tr. Magni (17-47)

Cavalieri Union: Castellana; Fondi, Puglia ©️ (51’ Nistri), Pancini, Cella; Magni, Bencini (41’ Renzoni, 74’ Bencini, 76’ Renzoni); Righini (63’ Marini), Reali (49’ Attucci), Dalla Porta; Cascello (63’ Gianassi), Mardegan; Dardi (57’ Giagnoni), Giovanchelli (57’ Di Leo), Sansone (49’ Rudalli). All. Chiesa

Rangers Vicenza: Zaridze (53’ Palazzini); Foroncelli, Filippetto, Capraro (57’ Gelos), Sanchez-Valarolo (61’ Pirruccio) ; Carrio, Panunzi (57’ Pozzobon) ; Vunisa, Gomez, Trambaiolo; Bolzon (53’ Tonello), Riedo; Avila-Recio (61’ Franchetti), Bonan (61’ Zago), Braggie’ ©️ (57’ Traore). All. Cavinato, Minto

Arb.: Angelucci (Livorno). AA1: Celli AA2: Marinai

Calciatori: Puglia (CAV) 2/2, Magni (CAV) 1/1, Carrio (VIC) 6/7

Note: Giornata soleggiata, campo in perfette condizioni, spettatori circa 300

Player of the Match: Marco Capraro (VIC)

Foto di Simona Pieri