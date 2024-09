Battiston parla… americano e centra la sua prima vittoria in uno Slam

TENNIS – Buona la prima per Alessandro Battiston, diciassettenne portacolori di Tennis Comunali Vicenza, che debutta nel tabellone principale Under 18 di US Open battendo l’americano Gus Grumet in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Al prossimo turno affronterà Kim Jangiun, n. 11 del seeding e n. 15 Itf.

“E’ stato tutto bellissimo – esordisce il giocatore di Motta di Livenza – L’atmosfera, il pubblico, la cornice in cui giocare. Per quanto riguarda la partita ho avvertito sicuramente un po’ di tensione anche perchè, sulla carta, partivo favorito, però l’importante era portare a casa il risultato e ci sono riuscito. Adesso c’è Kim e sarà una sfida difficile: io darò il massimo per vincere e proseguire questa avventura che mi vede impegnato anche in doppio insieme con lo spagnolo Hernandez Cortes”.