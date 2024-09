Domenica 15 settembre torna la “Piccola Sanremo” con l’edizione n. 57

CICLISMO – Corre veloce il treno dell’Uc Sovizzo che da mesi è al lavoro per allestire la 57^ edizione della Piccola Sanremo che tornerà puntuale sulle strade di Sovizzo il prossimo 15 settembre.

L’appassionato staff capitanato dal presidente Gianluca Peripoli ha già definito tutti i dettagli in vista della sfida che richiamerà sulle strade beriche il meglio degli Elite-U23 del panorama nazionale ed internazionale e sono pronti per togliere i veli all’evento che anche quest’anno si preannuncia ricco di fascino e di spunti tecnici decisamente interessanti.

Per ufficializzare tutti gli aspetti della manifestazione berica, l’Uc Sovizzo ha già fissato per domenica 8 settembre, alle ore 9.30, la presentazione della 57^ Piccola Sanremo che si terrà, come ormai consuetudine, nella suggestiva cornice del Ristorante Il Castello di Montemezzo.

“Nonostante le mille difficoltà che ogni organizzatore incontra sulla propria strada in questo periodo storico, la nostra squadra è pronta per dare vita ad una nuova edizione della Piccola Sanremo all’altezza della storia e della tradizione di questo evento – ha sottolineato Peripoli – Grazie al lavoro della nostra segreteria abbiamo messo a punto una start list di assoluta qualità che sarà garanzia di una gara spettacolare e appassionante; in più, con l’aiuto di tutti i nostri collaboratori, sono già in cantiere alcune importanti novità che renderanno questa giornata di ciclismo ancora una volta emozionante e coinvolgente anche per il pubblico che sulle nostre strade non manca mai“.

Appuntamento quindi fissato per domenica 8 settembre quando si conosceranno i nomi dei protagonisti della 57^ Piccola Sanremo e tutti gli altri dettagli di una corsa assolutamente da non perdere.