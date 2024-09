Alessandro Battiston conquista il tabellone principale di US Open U18

TENNIS – Un successo che vale l’accesso al tabellone principale di US Open Under 18!

Alessandro Battiston, diciassettenne portacolori di Tennis Comunali Vicenza, impegnato nel torneo ITF J300 a Repentigny, in Canada, batte in rimonta lo spagnolo Valiente per 6-7 6-1 6-2 e centra le qualificazioni oltre ad avere la possibilità di giocarsi direttamente il suo primo Grande Slam!

Il giorno prima “Batti” aveva superato Hayden Jones, n. 10 del ranking e testa di serie n. 3 del tabellone, con il punteggio di 6-2 5-7 6-4.

“Dopo un ottimo primo set, con idee chiare e bel gioco, nel secondo ha lasciato un po’ l’iniziativa al suo avversario per poi riprendere il controllo e chiudere il match alla prima chance – il commento del tecnico Sebastian Vazquez che lo segue nella trasferta oltre oceano – Contro Valiente la tensione era maggiore ed il gioco ne ha un po’ risentito, ma é riuscito a venire fuori alla distanza, con l’attenzione su ogni punto e la volontà di vincere. Bravissimo”.

Battiston ha ottenuto così lo “special exempt” e sarà uno dei tre giovani azzurri presenti nel tabellone principale di Flushing Meadows a New York.

Il sogno continua….