Al Menti il LR Vicenza pareggia la prima contro la Giana Erminio

LR Vicenza – Confente; Cuomo, Leverbe (dal 61′ Talarico), Sandon; De Col, Zonta (dal 88′ Cavion), Carraro, Costa; Greco (dal 52′ Della Morte); Rauti (dal 61′ Zamparo), Morra. A disposizione: Massolo, Gallo, Laezza, Vescovi, Fantoni, Mogentale, Alessio, Busato. All. Vecchi.

Giana Erminio – Moro; Caferri, Ferri, Piazza, Alborghetti; Pinto, Marotta; Lamesta, Previtali, Spaviero (dal 72′ Montipò); Trombetta (dal 72′ Pala). A disposizione: Pirola, Buzzi, Montipò, Colombara, Avinci, De Maria, Stuckler, Muzio, Pala, Pirotta, Scaringi, Buzzi, Renda. All. Chiappella.

Marcatori: 19′ Ferri (GE), 42′ Morra (LRV), 79′ Zamparo (LRV), 86′ Piazza (GE)

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo; assistenti: Matteo Gentile di Isernia e Andrea Romagnoli di Albiano Laziale. Quarto Ufficiale: Nicolò Dorillo di Torino.

Ammoniti: Leverbe (LRV), Lamesta (GE), Ferri (GE), Confente (LRV), Carraro (LRV)

Espulso: Lamesta (GE) al 46′ per doppia ammonizione

Spettatori: 8.977 di cui 7054 abbonati e 19 ospiti, incasso pari a 78.818 euro

Note: serata calda, terreno in ottime condizioni

CALCIO SERIE C NOW – Dopo i due anticipi di Coppa Italia, messi in archivio con successo, la stagione biancorossa manda in scena la prima di campionato con l’arrivo al Menti della Giana Erminio.

La serata é di quelle ancora pienamente estive, ma i tifosi biancorossi rispondono subito presente in massa.

Del resto gli oltre settemila abbonati fanno chiaramente capire come, nonostante la delusione della promozione in serie B sfumata all’ultimo, la fede nei colori biancorossi sia più calda che mai.

Altrettanto infuocata la tribuna stampa dove sono stati “traslocati” i giornalisti: se quella di prima aveva il solo svantaggio di dover alzarsi per lasciare passare i colleghi, questa aggiunge la stessa problematica a cui si somma una visione decisamente peggiore tra palo e ultimi gradoni.

Forse questo non interesserà ai lettori e, allora, addentriamoci nella cronaca anche se in realtà la partenza é di quelle al… rallentatore.

O, meglio, ad essere impallati sono i berici, che ancora devono trovare l’assetto giusto tra conferme e nuovi arrivi. In difesa fa subito il suo debutto Leverbe, chiamato a sostituire Golemic.

A centrocampo c’è Carraro mentre in avanti tutta nuova la coppia Rauti- Morra.

Al 19’, però, arriva come una doccia freccia (in questo caso poco gradita!) il vantaggio ospite: calcio d’angolo e deviazione in rete di Ferri. 0-1

il pareggio arriva nel finale di tempo con Morra che, servito da Costa, supera Moro.

Dopo tre minuti di recupero squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Inizia la ripresa e subito Giana Erminio in dieci per l’espulsione di Lamesta (doppio giallo).

Arriva anche il primo cambio per Vecchi che sostituisce un evanescente Greco con Della Morte, l’uomo più chiacchierato del mercato, che subito si fa vedere con una conclusione di poco a lato.

Dentro anche Zamparo e Talarico per Rauti e Leverbe.

Il Vicenza sembra aver cambiato decisamente passo ed inizia a spingere con maggiore continuità.

Ed é proprio il nuovo entrato Zamparo a firmare il sorpasso su cross di Della Morte e spizzata di Zonta.

A rovinare la festa, però, è Piazza, che al’86’ con un rasoterra batte Confente per il 2-2 che non cambia più neppure dopo i 5′ di recupero.