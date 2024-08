Luca Malossi e Sara Cappellato sono i volti nuovi dello staff della Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La Velcofin Interlocks Vicenza si è rifatta il look non solo per quanto riguarda il roster, largamente rinnovato dopo la scorsa stagione, ma anche in panchina.

Francesca Zara, infatti, potrà contare sull’apporto di due nuovi collaboratori per la stagione a venire: si tratta di Luca Malossi, che prenderà il posto come assistente allenatore, e di Sara Cappellato, che invece sara la nuova preparatrice fisica della società berica.

Luca Malossi, classe 1989, ha iniziato prestissimo ad allenare nel mondo del basket giovanile: nato a Martellago, a diciannove anni era già allenatore nel settore minibasket della società del suo paese. Quindi, il passaggio alla Reyer Venezia Mestre, con tantissime panchine e grandi soddisfazioni con le giovanili della squadra veneziana tra il 2014 e il 2018. Successivamente, sono arrivate le collaborazioni con Basket Mestre e Polisportiva Mogliano, prima dell’esperienza come assistente allenatore a San Bonifacio, conclusasi lo scorso giugno. Malossi verrà quindi in supporto di Zara durante la stagione in arrivo e saprà dare il suo contributo in panchina. “Sono stato contattato da Francesca per un confronto perché sono tanti anni che lavoro con Giulia Cecili – dichiara il nuovo vice allenatore – Da quel momento abbiamo iniziato a parlare di basket in generale e abbiamo capito di avere una visione comune da questo punto di vista e, quando si è sbloccata la possibilità ho accettato subito l’offerta. Sono pronto a cominciare, conosco tante giocatrici in A1 e A2 e finalmente avere la possibilità di lavorare in questo ambiente mi carica a mille”.

Sara Cappellato, invece, classe 1996, è attiva da quattro anni come personal trainer. Dopo un passato da giocatrice, in cui si è messa in evidenza come capitana della Rhodigium Basket, contribuendo alla scalata delle rodigine fino alla Serie B, Cappellato è passata dall’altra parte del campo, dando il suo contributo in panchina come preparatrice fisica e personal trainer. Per quattro stagioni è rimasta alla Rhodigium, arrivata in A2 nella passata stagione, ed approda a Vicenza per una nuova esperienza dopo aver dato tantissimo alla causa rodigina. “Ho passato quattordici anni a Rovigo, comprese tre stagioni da capitana – racconta la nuova preparatrice fisica – Poi nel periodo del Covid ho smesso di giocare e mi sono dedicata anima e corpo agli studi e ho iniziato a fare la preparatrice. Sono entusiasta di essere a Vicenza: le telefonate di Lidia Gorlin e Francesca Zara mi hanno subito caricata: è stata un’emozione unica ricevere la chiamata. Aspetto con impazienza di conoscere tutta la squadra: lo staff l’ho già incontrato ma non vedo l’ora di iniziare”.

Con questi innesti fondamentali in panchina, la stagione è ormai ai nastri di partenza per cominciare: lunedì e martedì, le giocatrici saranno impegnate nelle visite mediche di routine, prima dell’inizio vero e proprio della preparazione, previsto per mercoledì 28 agosto.