Dal Petrarca Panunzi e Samu Vunisa nuovi rinforzi della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY SERIE A ELITE – Altri due rinforzi per la Rangers Rugby Vicenza in arrivo entrambi dal Petrarca Rugby campione d’Italia.

I volti nuovi sono quelli di Matteo Panunzi, mediano di mischia e di Samu Vunisa, terza linea ed ex-azzurro.

Matteo Panunzi, romano classe ’97, ha fatto parte dell’Accademia Federale, ed è stato “permit player” per le Zebre. Nel 2017 il passaggio al Valorugby dove gioca per tre stagioni. Nel 2020 il trasferimento al Petrarca, dove conquista due scudetti, di cui l’ultimo proprio nella scorsa stagione. Grazie alle 85 presenze nel massimo campionato italiano, Panunzi arriva a Vicenza per portare tutta la sua esperienza in vista della nuova stagione 2024-2025.

Nativo delle Isole Fiji, Samu Vunisa è un numero otto di classe internazionale. Dopo l’esordio professionistico con Taranaki in Nuova Zelanda nel 2009, l’arrivo in Italia in Super10, sponda Calvisano, dove nel 2012 centra subito lo scudetto. Poi il salto alle Zebre in URC, l’eleggibilità azzurra e le convocazioni con l’Italia al Sei Nazioni ed ai Mondiali in Inghilterra del 2015. Sono 11 le presenze con la nazionale maggiore per Vunisa. Dopo i Mondiali l’approdo ai Saracens londinesi ed ancora successi, con la conquista della Premiership e della Champions Cup. Nel curriculum di Vunisa ci sono poi gli scozzesi di Glasgow in URC, ed infine il ritorno in Italia, ancora a Calvisano, con la conquista del Trofeo Eccellenza nel 2019. Nel 2023 il trasferimento al Petrarca dove ottiene il secondo sigillo tricolore di una carriera che finora totalizza 136 presenze e 300 punti nel massimo campionato italiano.

Samu Vunisa, il cui arrivo a Vicenza è previsto in questi giorni, è pronto a dare il suo prezioso contributo al club biancorosso.