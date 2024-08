Presentate in Basilica Palladiana le nuove maglie del LR Vicenza

Terza stagione sportiva di partnership tra LR Vicenza e FILA, iconico brand sportswear e lifestyle, che ha realizzato le divise gara per la stagione 2024/2025, in collaborazione con l’ufficio stile di Diesel, brand del gruppo OTB, proprietario del club.

Il debutto delle nuove maglie è previsto per la gara contro il Legnago, prima partita ufficiale di Coppa Italia Serie C, in programma domenica 11 agosto.

Tutti i kit traggono ispirazione dall’edificio simbolo del centro storico di Vicenza, la Basilica Palladiana, capolavoro architettonico progettato da Andrea Palladio, che circonda il medievale Palazzo della Ragione, inserita dall’UNESCO nella lista dei beni patrimonio dell’umanità nel 1994. Tale scelta stilistica simboleggia il forte legame con la Città, con la storia della stessa e con la forte appartenenza dei tifosi biancorossi al territorio vicentino e ai propri simboli.

La nuova maglia Home, infatti, mantiene il tradizionale abbinamento delle strisce verticali bianche e rosse, ma presenta un pattern che riprende le caratteristiche serliane presenti nel loggiato della Basilica. Tale pattern è presente anche su tutto il retro della maglia, compreso il box riservato al numero. Lo stesso viene poi ripreso nell’inserto rosso presente nella banda laterale del pantaloncino.

La maglia Away di colore nero, presenta una trama con grandi rombi tono su tono che richiamano il disegno della parte superiore della Basilica Palladiana. Inoltre, due righe verticali separano tale trama presente sulle maniche e sulla parte laterale della maglia, dal corpo centrale di colore nero, sia sul fronte che sul retro. Il pantaloncino riprende nella banda laterale il medesimo motivo, spezzato da due righe bianche e rosse.

La maglia Third, ancora in versione bianca, aggiunge un ulteriore elemento ripreso dalla Basilica, ovvero la trama che ricorda la copertura, in rame ossidato, a carena di nave rovesciata. Nella parte frontale della maglia, inoltre, sono presenti tre righe che poste trasversalmente richiamano l’ondulazione della lettera “V” di Vicenza. Anche in quest’ultimo kit, nella banda laterale del pantaloncino, viene ripreso il pattern.

Tutte le maglie sono realizzate con collo a V in costina, ripresa anche nelle maniche, per renderle più eleganti e raffinate. Immancabile la R, presente in colore blu sia sulla prima maglia che sulla terza maglia e in colore rosso sulla seconda. Lo storico simbolo del Lanerossi viene ripreso sul lato destro dei pantaloncini e sul davanti dei calzettoni; dall’altro lato il logo F-Box Fila tutti realizzati in silicone con uno speciale effetto embossed. Al centro stampato campeggia il logo Diesel, main sponsor dei biancorossi, mentre in basso a destra è stata applicata un’etichetta in argento che certifica il prodotto con la dicitura “Official Licensed Product FILA/LR Vicenza”. Sotto collo, inoltre, è posizionato il simbolo della Provincia di Vicenza, a richiamare come negli scorsi anni, il forte legame con l’intero territorio vicentino.

Tutte le divise sono realizzate in Italia, le maglie presentano uno speciale tessuto Mesh Double, 100% poliestere, con buona elasticità, a rapida asciugatura e con microfori in grado di aumentare la ventilazione del corpo. I pantaloncini, invece, sono realizzati con un tessuto liscio 100% poliestere con laccetti in contrasto e loghi in silicone embossed mentre le calze da gara sono realizzate con una composizione di filati (95% poliammide e 5% elasthane) studiata per dare morbidezza e elasticità. I due loghi sono tessuti direttamente nella trama.

Le divise del portiere riprendono la trama della maglia Away e vengono proposte in tre colori brillanti: azzurro cielo, arancione e giallo fluo.

I kit, prodotti e confezionati in Italia, saranno in vendita a partire da sabato 10 agosto presso LR Store, allo stadio Romeo Menti.