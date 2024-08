Alessandro Battiston con il doppio successo in Polonia “vola” a US Open U18

TENNIS – A far parte della pattuglia azzurra che prenderà parte al prossimo US Open Under 18, in programma sul cemento di Flushing Meadows a New York dal 29 agosto al 7 settembre, ci sarà anche Alessandro Battiston.

A proiettare il sedicenne portacolori di Tennis Comunali Vicenza alle qualificazioni dell’ultimo dei Grandi slam in programma quest’anno è stata la “settimana perfetta” che ha visto il giovanissimo giocatore di Motta di Livenza centrare il doppio successo nel torneo J300 di Bytom, in Polonia, imponendosi sia nel tabellone di singolare che in quello di doppio!

Un risultato che lo ha portato a scalare prepotentemente la classifica mondiale Under 18 raggiungendo la posizione n. 66.

Nella finale di singolare Battiston ha sconfitto per 6-4 6-3 il bulgaro Ivan Ivanov, al termine di una settimana che lo ha visto perdere un solo set nei sei incontri disputati!

Nel doppio, invece, il titolo è stato conquistato al fianco di Samuele Seghetti con il punteggio di 6-4 6-7(2) 10-3 contro gli ungheresi David Bakonyi e Adam Jilly.

“E’ stato un torneo lungo e faticoso, giocando in singolare e in doppio, con un sorteggio non troppo fortunato, però l’avevamo preparato bene – racconta Alessandro – Ho disputato molto bene le prime partite, poi nelle ultime ho cercato di gestire la stanchezza avendo dovuto sostenere anche tre incontri nella stessa giornata. Sono davvero contento perché queste due vittorie mi regalano il pass per le qualificazioni dell’ US Open, che sarà preceduto da un torneo in Canada. Se sono arrivato fin qui è grazie al lavoro che stiamo portando avanti con lo staff di Tennis Comunali Vicenza: tecnici, maestri, il preparatore Fabio Voltolina, l’osteopata Carlos Simone e, naturalmente, il presidente Enrico Zen che ringrazio.

Dopo qualche anno difficile a causa degli infortuni posso dire di aver coronato il sogno di partecipare ad un torneo del Grande slam: partirò dalle qualificazioni e l’obiettivo sarà quello di entrare nel tabellone principale”.