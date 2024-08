TENNIS – E’ Matteo Dal Zotto, 2.3 della Società Tennis Bassano, il vincitore della tredicesima edizione del Trofeo FL Service, il torneo open andato in scena sui campi cittadini di Tennis Palladio 98 e che ha visto al via oltre 100 iscritti.

In finale ha piegato con un duplice 6-4 il giocatore e maestro di casa Nicola Ghedin, trionfatore delle ultime quattro edizioni.

Bella e combattuta la sfida, con scambi di intensità ed ottima qualità come si era già visto in semifinale dove Dal Zotto aveva avuto la meglio su Giovanni Peruffo, 2.3 di Tennis Comunali Vicenza, suo ex compagno di squadra a livello giovanile, mentre Ghedin si era aggiudicato il match in famiglia con il fratello Mattia.