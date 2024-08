CALCIO SERIE C NOW – Il LR Vicenza comunica di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Ronaldo Pompeu da Silva sino al 30 giugno 2025.

Ronaldo, centrocampista classe 1990, veste la maglia biancorossa da luglio 2022 con la quale ha totalizzato 78 presenze, condite da 7 gol e 17 assist, oltre ad aver conquistato la Coppa Italia Serie C nella stagione 2022/2023.