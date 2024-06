Nelle finali Tennis Comunali Vicenza sogna con le ragazze: sconfitta la serie B2 maschile

TENNIS – Gioie e dolori per le due squadre di Tennis Comunali Vicenza impegnate nelle finali playoff promozione.

Continuano a sognare in grande le ragazze della serie C targate Rangers Battistolli, che nella gara di andata vanno a vincere per 3-1 sui campi dello Sporting Club Eur.

3-1 il risultato finale grazie ai successi nei singolari di Adele Burato (6-1 6-3), Caterina Novello (7-5 6-1) e di Burato-Novello nel doppio (6-1 7-5) a fronte della sconfitta di Vittoria Zorzi (6-4 6-3).

“Le giocatrici hanno dimostrato buona capacità di adattamento – commenta il capitano Francesco Polato – e sono riuscite a gestire bene e con personalità i momenti di tensione delle partite. Siamo contenti del risultato e pronti ad affrontare la seconda sfida senza cali di concentrazione”.

Domenica 30 giugno il ritorno in casa per chiudere una stagione fin qui davvero ricca di soddisfazioni.

Stato d’animo opposto per la formazione maschile di B2 targata HTF impegnata contro lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie.

Che l’avversario fosse di quelli difficili lo si sapeva fin dal sorteggio, ma il risultato finale di 5-1 non rende l’idea della battaglia andata in scena sui campi di via Monte Zebio iniziata alle 10 di mattina e conclusasi alle sette di sera. Basti pensare ai due incontri che hanno visto Giovanni Peruffo e Tommaso Stimamiglio arrendersi al terzo set rispettivamente al termine di 3 ore e 34 e 3 ore e 41 di lotta. Sono stati loro a provare a riportare in parità la sfida dopo che Alessandro Battiston e Tommaso Bertuzzo avevano perso i due match iniziali.

L’unico punto arriva dal doppio di Peruffo e Bertuzzo, che regolano 6-2 6-3 Fernandez Netri/Baldini mentre a chiudere la lunghissima giornata è la sconfitta di Battiston e Andrea Zanini ad opera dei forti Florez/Bahamonde.

“E’ girato tutto male, peccato, con più di qualche match che avrebbe potuto avere un epilogo diverso – dichiara il capitano Alessandro Buratto – Il risultato è un po’ bugiardo, in ogni caso siamo concentrati sul ritorno dove proveremo l’impresa e poi vedremo cosa succederà. Di certo vorremo giocarcela fino all’ultimo punto”.

Domenica 30 giugno il ritorno in Puglia!

Serie B2 maschile

Tennis Comunali Vicenza – STC Bisceglie 2.0 1-5

SINGOLARI: Bahamonde b. Battiston 6-2 6-4, Fernandez Netri b. Bertuzzo 7-5 7-6(3), Florez b. Peruffo 6-4 5-7 6-2, Baldini b. Stimamiglio 4-6 6-3 7-5.

DOPPI: Peruffo/Bertuzzo b. Fernandez Netri/Baldini 6-2 6-3, Florez/Bahamonde b. Battiston/Zanini 6-2 3-4 rit.

Serie C femminile

Sporting Club Eur – Tennis Comunali Vicenza 1-3

SINGOLARI: Burato b. Tirocchi 6-1 6-3, Novello b. De Grisogono 7-5 6-1, Terzoli b. Zorzi 6-4 6-3

DOPPIO: Burato/Novello b. Tirocchi/De Grisogono 6-1 7-5