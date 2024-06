Il LR Vicenza in ritiro sull’Altopiano di Piné dal 21 luglio al 3 agosto

CALCIO SERIE C NOW – La splendida cornice dell’Altopiano di Piné accoglierà per i prossimi tre anni il ritiro estivo della prima squadra del L.R. Vicenza. L’Azienda per il Turismo di Trento e la società calcistica hanno infatti sottoscritto una partnership per il triennio 2024-2026, grazie alla quale i giocatori avranno la possibilità di allenarsi in un ambiente sereno e rigenerante concentrando le proprie energie in vista delle prossime stagioni.

L’Altopiano di Piné si distingue per i suoi paesaggi mozzafiato, i laghi cristallini e le condizioni climatiche ottimali che lo rendono il luogo ideale per concentrarsi sulla preparazione fisica e tattica. Le moderne strutture sportive, le ottime condizioni climatiche e l’accoglienza di qualità offerta dalla comunità trentina hanno convinto i biancorossi a scegliere proprio questa località, nel cuore del Trentino, vocata allo sport e con tante opportunità per gli amanti delle attività all’aria aperta.

Il ritiro estivo della squadra guidata da Stefano Vecchi avrà inizio il 21 luglio e si concluderà il 3 agosto 2024. Durante questo periodo, il cuore del ritiro e delle attività sportive sarà il centro sportivo di Bedollo, dove si svolgeranno allenamenti a porte aperte ed incontri amichevoli. Non mancheranno, inoltre, eventi dedicati ai tifosi e tante attività di animazione presso il fan-village, uno spazio interamente dedicato ai tifosi biancorossi di tutte le età allestito presso il centro sportivo locale.

Questa collaborazione è stata accolta con entusiasmo dal direttore dell’Azienda per il Turismo di Trento, Matteo Agnolin: “Siamo estremamente felici di questa partnership con la società L.R. Vicenza. La scelta di ospitare il ritiro estivo della squadra sull’Altopiano di Piné permetterà di valorizzare al meglio le bellezze del nostro territorio, situato in una posizione vicina e facilmente accessibile dalla provincia di Vicenza, ma sarà anche un’occasione per i tifosi di vedere in azione i propri campioni e di trascorrere qualche giorno di vacanza e relax in un contesto naturale davvero suggestivo”.

Di seguito le parole del direttore generale del club biancorosso, Werner Seeber: “Siamo contenti di poter collaborare con una realtà che ci ha voluto fortemente e che metterà a nostra disposizione delle strutture idonee per prepararci al meglio per la nuova stagione sportiva. Sarà una bella occasione per noi e per i nostri tifosi per scoprire un territorio vicino e facilmente raggiungibile, grazie anche alle amichevoli e agli eventi che organizzeremo nei giorni di permanenza in ritiro”.

Appuntamento, dunque, dal 21 luglio sull’Altopiano di Pinè!