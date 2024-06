Per la Giornata internazionale dello yoga venerdì a Carrè c’è “Respiro”

YOGA – In occasione della Giornata internazionale dello Yoga, venerdì 21 giugno a Carrè si terrà “RESPIRO”, un’iniziativa realizzata dall’associazione Yoga per Te ASD e sostenuta da Helty che invita a conoscere e provare gratuitamente le diverse discipline dello yoga immergendosi nella meravigliosa cornice naturale delle colline pedemontane.

Dallo yoga del rilassamento a quello dinamico, dalla variante dolce a quella armonizzata da campane tibetane (quest’ultima a cura dell’associazione La Sorgente): sono numerose le lezioni proposte, accessibili gratuitamente previa prenotazione sia a chi già pratica la disciplina, sia a chi vi si approccia per la prima volta. Le sessioni, programmate dalle 8.30 alle 21, saranno tenute dalle insegnanti Martina Fontana, dell’associazione Yoga x Te ASD, ed Erica Giorgino e punteranno a far comprendere, o riscoprire, i benefici di una respirazione più attenta e consapevole.