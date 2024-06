Doppia finale promozione per Tennis Comunali Vicenza contro Bisceglie e Sporting Eur

TENNIS – Il successo casalingo per 5-1 contro il Davi.S Tennis Team vale alla squadra di serie B2 di Tennis Comunali Vicenza i playoff promozione dove l’avversaria sarà lo Sporting Club 2.0 Bisceglie con gara di andata il 23 giugno in casa e il ritorno, una settimana dopo, in Puglia.

Nell’ultimo incontro disputato da segnalare i successi facili di Giovanni Peruffo ed Alessandro Battiston, quello al terzo set di Tommaso Stimamiglio a fronte della sconfitta di Tommaso Bertuzzo, che arresta così la sua serie vincente.

Nei doppi, poi, arrivano i punti firmati dalle coppie Battiston/Andrea Zanini e Peruffo/Tommaso Bertuzzo.

“L’urna del sorteggio non è stata proprio fortunata perché è uscito un avversario che annovera giocatori di ottima classifica – commenta il capitano Alessandro Buratto – In ogni caso noi non siamo da meno e cercheremo di sfruttare al meglio le qualità dei nostri ragazzi, che sono cresciuti di partita in partita. Adesso proveremo a coronare il sogno e a lottare fino all’ultimo come abbiamo sempre fatto in un girone lungo e difficile”.

Sarà invece lo Sporting Club Eur l’avversario delle ragazze targate Rangers Battistolli nella doppia sfida che vale la promozione in serie B.

L’andata é in programma domenica 23 giugno sui campi capitolini mentre il ritorno si giocherà il 30 in casa.

“Sarà ancora il circolo romano l’ultimo ostacolo verso la promozione come era successo a dicembre con la serie A2 – commenta il tecnico Sebastian Vazquez – Però questa volta speriamo in un finale diverso. La squadra ha dimostrato la sua compattezza ad ogni partita e la sfida con il Bardolino, vinta al doppio di spareggio, ci ha insegnato che la concentrazione deve essere sempre massima. Il fatto di giocare il ritorno in casa è sicuramente un vantaggio, ma intanto siamo pronti per questa trasferta. Lo ripeto, il bello di questo gruppo è l’unione, cementata dagli allenamenti quotidiani sui nostri campi, eccezion fatta per Adele Burato. Non ci sono invidie o gelosie e a tutte sta a cuore l’obiettivo comune, che è poi la cosa più importante”.

Tennis Comunali Vicenza – Davi.S Tennis Team 5-1

SINGOLARI: Peruffo b. Scala 6-1 6-2, Battiston b. Spina 6-1 6-1, Stimamiglio b. Sandri 6-0 6-7(5) 6-2, Burzi b. Bertuzzo 7-6(8) 6-1

DOPPI: Battiston/Zanini b. Scala/Spina 6-1 0-2 rit., Peruffo/Bertuzzo b. Burzi/Sandri 3-2 rit.