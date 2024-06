Successo per il Trofeo Veneto organizzato in città da CubaBoxe

BOXE – Si è svolto un intenso weekend di boxe, denominato Trofeo Veneto, al Pala Laghetto di Vicenza.

La manifestazione prevede sette tappe, organizzate in varie città, coinvolgendo pugili provenienti da tutta la regione. Nel fine settimana del 15 e 16 giugno l’evento è stato organizzato dalla CubaBoxe di Vicenza.

Non é voluto mancare l’assessore allo sport Leone Zilio, che ha ricevuto una targa in segno di ringraziamento per il suo impegno e la passione per la diffusione e promozione dello sport nel capoluogo berico. In questa occasione l’assessore, insieme con il l tecnico Jesus Solano, ha premiato due giovani atleti, Vanny Martinelli e Jerico Sanchez, per gli eccellenti risultati ottenuti.

Da quattro anni consecutivi, i due pugili si confermano campioni regionali e, da due, vice campioni nazionali. Sono ora pronti per la Coppa Italia nazionale a Roseto degli Abruzzi.