La playmaker Giulia Cecili é il terzo nuovo acquisto della Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo le firme di Mattera e Tava, la Velcofin Interlocks Vicenza ingaggia la prima giocatrice per il reparto guardie della stagione 2024-25: si tratta di Giulia Cecili, playmaker classe 1999, in arrivo dalle Panthers Roseto, dove già aveva giocato nella passata stagione con Mattera. È la terza faccia nuova per il campionato in partenza il prossimo ottobre, ma non mancheranno altre novità e anche qualche conferma.

Nata a Mestre, venticinque anni compiuti lo scorso 16 aprile, 168 centimetri d’altezza, a dispetto della sua età Cecili vanta già grande esperienza in categoria: dopo gli inizi a Marghera, ha vestito le casacche di Sanga Milano, Alpo, San Giovanni Valdarno, Cus Cagliari e Vigarano. Nell’ultimo anno è stata una delle protagoniste del campionato delle Panthers Roseto, arrivate fino alla semifinale play-off, dove si sono arrese alla neopromossa in A1, Alpo.

Cecili è una playmaker con punti nelle mani (quasi 10 di media ad incontro nell’ultimo anno), dotata di ottime doti da passatrice (quasi 4 assist), buon tiro da tre e bellaa presenza a rimbalzo (quasi 5 carambole di media). Piano piano si sta rivelando una play di primo livello per l’A2, anche se ha ancora discreti margini di crescita.

“Appena è finita la stagione ho subito ricevuto una telefonata di Francesca Zara, che ci ha messo veramente poco a convincermi – racconta la giocatrice – Avere un’allenatrice con una carriera importante alle spalle e che ha giocato nel mio ruolo mi ha subito stimolato, perché sono convinta sia la persona giusta per farmi crescere ancora. Il progetto è a lungo termine e la bontà delle parole di Zara e la volontà della società di avermi mi hanno convinta a firmare. Sono convinta che si possa disputare un bel campionato perché la squadra che sta venendo assemblata è di buon livello. Spero di ottenere un buon piazzamento in campionato, magari anche raggiungendo i play-off”.

Un’altra firma quindi per la Velcofin Interlocks Vicenza. Una giocatrice importante e di livello, che potrà dare un contributo importante alla stagione biancorossa.