CALCIO SERIE C NOW – Il L.R. Vicenza comunica di aver esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo dall’F.C. Südtirol, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Cuomo.

Il difensore, classe ’98, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2026.

Cuomo, in biancorosso da gennaio 2024, ha registrato 24 presenze tra campionato e playoff, siglando due reti e fornendo un assist.