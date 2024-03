Domenica a Novara il debutto in serie B delle ragazze Rangers Centro sportivo Delta

PADEL – Prenderà il via domenica 17 marzo, alle ore 11, con la trasferta a Novara, il campionato di serie B che vedrà il Centro Sportivo Delta Vicenza targato Rangers al debutto nel campionato nazionale.

Dopo l’ottima stagione in C, culminata nei playoff promozione, le ragazze beriche sono state ammesse alla categoria superiore in virtù dei risultati raggiunti.

Confermato in blocco il gruppo delle giocatrici composto daMartina Stefani, Stefania Conterno, Giulia Zampieri, Federica Rossi e dalla capitana Alessia Stefani.

New entry della formazione Sofia Antolini già portacolori della serie C di Tennis Comunali Vicenza ed ottima Seconda categoria.

“E’ un orgoglio partecipare al campionato nazionale anche perché saremo l’unica squadra del Veneto “ commenta il presidente Enrico Zen.

“Esordiremo contro una buona squadra, che schiera una giocatrice di prima fascia e le altre di seconda – aggiunge la capitana Alessia Stefani – Sinceramente, per noi è tutta una novità, perciò dovremo prendere le misure con le avversarie e con la categoria, che ci impone sicuramente di alzare l’asticella del nostro gioco”.

La prima fase del campionato prevede un girone con partite di andata e ritorno: oltre al VS K Novara nel raggruppamento sono stati inseriti Olympia Brindisi e CT Maggioni di San Benedetto.