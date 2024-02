La Migross Asiago venerdì sera a Graz contro il fanalino di coda Graz99ers

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – La Migross Asiago si appresta ad affrontare la trasferta a Graz, dove se la vedrà con i Graz99ers attuali fanalini di coda della classifica, con 8 punti di svantaggio dai giallorossi. In questa stagione le formazioni hanno incrociato i bastoni tre volte: nella prima occasione gli stellati hanno avuto la meglio per 4-3 mentre nelle due successive l’hanno spuntata gli austriaci: per 2-1 all’overtime al Merkur Eisstadion e con un netto 4-0 all’Odegar.

Da Asiago: la squadra di Barrasso è reduce da una sconfitta per 4-2 contro il Villach. Il risultato finale è maturato nel 3° periodo grazie a 3 reti che hanno permesso agli austriaci di trovare al 47’ il pareggio e sei minuti dopo il gol decisivo del vantaggio, l’allungo finale, che ha chiuso la partita, è stato un empty net gol. La prova di capitan Magnabosco e compagni è stata positiva, soprattutto nel primo tempo hanno dominato la partita, ma a lungo andare la qualità e la determinazione del Villach hanno avuto la meglio. Non ci sono bune notizie dall’infermeria, alla già lunga lista di indisponibili si aggiunge Martin Castlunger, uscito malconcio dall’ultimo match.

Da Graz: la squadra della Stiria chiude la classifica dell’ICEHL e, come l’Asiago, non ha obiettivi concreti se non chiudere nel modo migliore la stagione. Lo scontro con la Migross è un’occasione per interrompere la striscia di 7 sconfitte consecutive e regalare una soddisfazione al pubblico di casa. Per gli arancioneri la statistica peggiore è rappresentata dalla capacità di andare in rete, nelle 44 partite giocate hanno segnato 84 gol facendo registrare la peggior performance della Lega.

Il match che andrà in scena venerdì è un’occasione per le due squadre di rialzare la testa: entrambe metteranno sul ghiaccio tutto l’orgoglio e la determinazione per non finire il campionato come l’ultima della classe.