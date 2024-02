La Civitus Allianz Vicenza cerca punti pesanti contro il Lumezzane

Sono passati 9 mesi dalla festa dello spareggio di gara 4 giocata domenica 21 maggio tra Vicenza e Lumezzane. Fu trionfo biancorosso davanti al proprio pubblico, con l’accesso alla B Nazionale per la Civitus Allianz. Per la Luxarm è arrivato poi il ripescaggio durante l’estate, così sabato alle ore 18.30 al palazzetto “Città di Vicenza” andrà in scena di nuovo la sfida tra le due compagini. All’andata in terra bresciana si imposero i padroni di casa per 85-78 nella serata del commosso omaggio al proprio giocatore scomparso, Samuel Dilas, con il ritiro della maglia numero 18.

La Civitus arriva alla sfida dopo il fondamentale successo sul campo di Taranto che ha allontanato l’ultimo posto in classifica che significherebbe retrocessione diretta. La formazione rossoblu è reduce invece dalla prima vittoria interna del 2024, un convincente 74-68 contro Faenza che in settimana aveva accolto l’arrivo del nuovo comunitario francese Begarin. Si trovano a 20 punti in classifica e una vittoria dell’Allianz sabato pomeriggio dimezzerebbe il gap.

Gli avversari

Rispetto alla gara d’andata la Luxarm ha cambiato volto del suo roster, affidato sempre a coach Saputo: al posto del finlandese Niemi è stato ingaggiato il play lettone Vitols. Poi gli innesti degli esperti Minoli e Spizzichini e del giovane lungo classe 2003 Ndzie, arrivato da Orzinuovi e decisivo nell’ultima vittoria con 19 punti e 12 rimbalzi.

Fan Club

La società Pallacanestro Vicenza 2012 sabato lancerà la creazione di un Fan Club per i suoi tifosi, per vivere l’emozione della partita al massimo livello insieme ad altri appassionati. Un tifo organizzato in curva con numerosi vantaggi per i partecipanti: ingresso gratuito alle restanti partite di campionato di Serie B Nazionale e la nuova sciarpa Hic Sunt Leones in regalo. Durante le partite ci sarà anche un banchetto di raccolta fondi nell’atrio d’ingresso, per chi volesse solo contribuire all’iniziativa. Alle ore 17.30 prima della partita contro Lumezzane ci sarà una riunione organizzativa con chi è interessato a partecipare. Appuntamento nell’atrio d’ingresso del palazzetto dietro alla biglietteria.

Arbitri Lilli Matteo di Ladispoli e Faro Silvio di Tivoli

Biglietti all’ingresso: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni ingresso gratuito.