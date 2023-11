Velcofin Vicenza domenica contro Futurosa Trieste per centrale la prima vittoria

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo due settimane di stop, dovute alla convocazione in nazionale croata di Iva Belosevic, la Velcofin Interlocks Vicenza torna finalmente in campo: le biancorosse ospiteranno, domenica alle 18, la Futurosa Trieste nel match valido per la settima giornata di campionato. L’obiettivo, per le ragazze di coach Rebellato, è quello di trovare la prima vittoria in stagione, in un match delicato per la classifica. Intanto, sono state rese note dalla Lega le date dei recuperi dei match contro Ponzano e Umbertide: sono stati fissati per il 6 e il 13 dicembre, cosa che costringerà le biancorosse ad un tour de force importante a dicembre, con sei partite in venti giorni.

L’inizio di stagione, come detto, non è stato dei più semplici, anche se Vicenza se l’è sempre giocata alla pari contro qualsiasi avversaria. Contro Trieste però, l’imperativo è quello di ripetere le buone prestazioni difensive offerte, cercando di trovare con continuità il fondo della retina, in modo da portare a casa il primo successo stagionale. Come rimarcato da Agnese Bevolo nell’intervista pre-gara, queste due settimane di stop sono state importanti per lavorare sui dettagli per essere concrete, specie nei finali di partita.

Trieste è una squadra con tanti punti nelle mani: 71 ad incontro, con un 34% dalla lunga distanza che rappresenta il miglior dato di tutta l’A2. Diventerà quindi fondamentale il lavoro di pressione delle esterne sulle pericolose tiratrici giuliane, lavoro non facile visto che la Futurosa abbina alla pericolosità dalla distanza un’ottima gestione del pallone (solo 10 palle perse ad incontro finora). Sugli esterni, i pericoli maggiori arriveranno da Macarena Rosset (16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist ad allacciata di scarpa) e Giorgia Sammartini (11 punti e 7 rimbalzi ad incontro) mentre nel pitturato la giocatrice più importante della Futurosa risponde al nome di Costanza Piccoli, finora capace di 15 punti e 8 rimbalzi di media ad incontro.