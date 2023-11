Irene Saggin e Michele Meridio “firmano” il Trail delle Bregonze

TRAIL – Irene Saggin (Ultrabericus Team) e Michele Meridio (Vicenza Marathon) sono i vincitori della

quinta edizione del “Trail delle Bregonze”, svoltosi domenica 12 novembre con partenza e arrivo a

Carrè. La gara ha visto al via numerosi atleti provenienti da tutto il Veneto e dalle regioni

vicine e dall’Austria.

La gara si è svolta sulle colline delle Bregonze, tra i comuni di Carrè, Chiuppano e Calvene, con un

percorso che si è sviluppato per la prima parte a nord, la più tecnica e incontaminata, circondato

dall’alveo del torrente Astico per poi addolcirsi nella parte a sud, che attraversa le zone agricole.

La partecipazione è stata molto numerosa con più di 300 atleti iscritti, presenti alcuni tra i migliori

rappresentati del trail running del Nord Est, pronti per un’ultima “sgasata” prima della chiusura

ufficiale della stagione di trail running.

La gara maschile è stata dominata da Michele Meridio, che ha condotto una gara solitaria, sempre in

testa. Meridio: “Ho provato a tirare fin dall’inizio, imponendo il mio ritmo, non capivo chi c’era

dietro, e quanto distacco aveva, ma è andata bene! Il percorso era stupendo! Grazie agli

organizzatori per questa gara, che può diventare una classica di fine stagione”.

La gara femminile è stata più combattuta, con Irene Saggin che ha battagliato per tutto il percorso

con la canadese Ellie Cookson (Scott Running), che le ha dato del filo da torcere fin sul traguardo,

dove è giunta a soli 12 secondi di distacco dalla vincitrice. Saggin: “Una bella gara, dall’inizio alla

fine, sentieri bellissimi, molto nervosa, con alcuni tratti da stare attenti. La seconda (Cookson) mi

ha fatto soffrire, abbiamo fatto tira e molla dall’inizio alla fine, l’ho tenuta dietro ma mi ha fatto

morire!”

Al traguardo, grande soddisfazione per tutti i partecipanti che hanno apprezzato particolarmente il

percorso, e si sono assiepati nella vicina palestra, dove si sono potuti ristorare con l’ormai classico

“Minestron Party”, assistendo alle premiazioni.

Prima della gara è intervenuta la sindaca di Carrè, Valentina Maculan: “Ringrazio tutti gli atleti al

via, specialmente chi si è svegliato stamattina presto, oppure è arrivato ieri sera, per essere al via del

“Piccolo Trail delle Bregonze”. Questa gara è cominciata come “piccola” ma nel corso di questi

anni è cresciuta fino a raggiungere numeri molto importanti. Ringrazio il Runners Team Zanè,

Adosalvi e le numerose associazioni del territorio che hanno reso possibile tutto questo. Questa gara

è un bel momento per scoprire e riscoprire le Bregonze, che offrono numerose occasioni di sport e

vita all’aria aperta”.

Dichiarazione del presidente del Runners Team Zanè, Stefano Dalla Vecchia: “Siamo molto

soddisfatti della nostra gara! Nonostante il calendario del trail running sia sempre più affollato, i

numeri ci hanno premiato, con più di 300 atleti alla partenza, per la prima volta provenienti anche

dall’estero. L’inserimento della gara nel calendario UTMB Index è stata premiata, e ci ha permesso

di essere conosciuti anche fuori della nostra zona. Per il prossimo anno contiamo di fare ancora

meglio, perché qualcosa si può sempre migliorare.”

Podio Femminile

1. Saggin Irene (ITA) 1:53:44

2. Ellie Cookson (CAN, Scott Running) 1:53:56

3. Zaltron Giulia (ITA, Marunners) 1:57:27

Podio Maschile

1. Meridio Michele (ITA, Vicenza Marathon) 1:33:17

2. Clara Luca (ITA, Martini Speed Team) 1:33:55

3. Midlane Karl (ZAM) 1:34:5