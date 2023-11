Dopo il successo con il Klagenfurt la Migross Asiago in trasferta in Tirolo

HOCKEY GHIACCIO ICEHL – La Migross Asiago chiude questo questa prima fase di stagione con una trasferta molto impegnativa ad Innsbruck. Le due squadre si affrontano per la prima volta quest’anno: gli austriaci occupano l’ottava posizione in classifica mentre la Migross è all’11° posto, a 2 punti dalla zona pre-playoff.

Da Asiago: venerdì sera i giallorossi hanno centrato una vittoria di prestigio contro il Klagenfurt, giocando una partita di sacrificio quando serviva, ma non rinunciando a pungere in attacco. Soprattutto nel 1° tempo gli ospiti hanno fatto la voce grossa, ma a sbloccare il risultato sono stati gli stellati con Gazzola che ha sfruttato un superlativo assist di McShane. La vittoria da 2 punti è arrivata all’overtime. Gli uomini di Barrasso hanno in questo modo rimosso un altro 0 dalle statistiche: questa è infatti la prima vittoria dopo i tempi regolamentari, dal momento che nelle tre occasioni precedenti il risultato non aveva mai sorriso ai giallorossi. Da sottolineare anche il rientro di Fazio, autore di una grande prova, che ha parato il 96.4% dei tiri scagliati verso la sua porta. Non è previsto alcun cambiamento al roster a disposizione par la trasferta ad Innsbruck mentre è veramente questione di giorni per l’arrivo di Beaulieu.

Da Innsbruck: gli Austriaci sono reduci da tre sconfitte consecutive, trovando una sola volta la via della rete e subendone 8. La cattiva notizia in casa Innsbruck è proprio la difficoltà nella fase offensiva, proprio l’attacco l’anno scorso era stato il migliore della Lega mentre quest’anno è al terz’ultimo posto per gol segnati. Tutt’altra musica invece per la difesa che, con 41 reti subite, è la terza migliore del campionato dietro solo a Linz e Salisburgo. Gli “squali” hanno sicuramente messo nel mirino l’Asiago per cercare di uscire da questa striscia di sconfitte, puntando sul fattore campo metteranno grande foga agonistica per portare a casa i 3 punti.

Per i leoni la parola d’ordine è continuità, la trasferta in Austria è certamente complicata, il risultato quanto mai incerto, ma quello che conta è che capitan Magnabosco e compagni escano dal ghiaccio con la consapevolezza di non aver sbagliato approccio al match e di aver dato tutto quello che rimane alla terza partita in 4 giorni. Con questo match si chiude una serie di partite ravvicinate e le squadre potranno ora rifiatare per la pausa dedicata alle squadre nazionali, che durerà quasi due settimane.