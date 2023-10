Al Menti il derby tra LR Vicenza e Padova

LR Vicenza Padova 1-1

E’ il Menti a suonare la carica per il derby tra LR Vicenza e Padova.

Le ultime deludenti prestazioni dei biancorossi non hanno annacquato il tifo ed il colpo d’occhio é quello delle grandi occasioni come la sfida da tradizione merita.

Cambia per l’ennesima volta Diana che schiera Sandon; rivoluzione in attacco con la coppia Della Morte-Pellegrini supportati da Proia.

Inizio sprint per i padroni di casa con un colpo di testa di Golemic controllato da Donnarumma ed una bella girata di Proia che termina sul fondo senza che nessuno dei compagni riesca a deviarla

Risponde il Padova con Crescenzi a cui risponde Confente.

Ed é il portiere berico a rispondere alla grande sulla conclusione potente di Fusi al 22’.

Al 29’ é il debuttante Sandon a sbloccare il risultato con un colpo di testa vincente, lasciato però colpevolmente libero di colpire dai difensori ospiti. 1-0 ed esplode la festa.

Subito dopo é ancora Confente a deviare su Varas.

E’ l’ultima occasione del primo tempo che si chiude dopo tre minuti di recupero.

Inizia la ripresa e subito una clamorosa occasione per il raddoppio: perfetto cross basso in area di Costa ma Pellegrini e Laezza arrivano con un attimo di ritardo per la deviazione sotto porta.

Subito dopo, al 48’, ci riprova di testa Sandon, ma questa volta la mira non é così precisa.

Risponde il Padova al 54’ con una conclusione dal limite di Capelli su cui il portiere di casa non si fa sorprendere.

Sul fronte opposto é il palo a dire di no al tiro di Laezza. Al 69’ primo cambio per Diana che sostituisce Della Morte con Rolfini.

Al 76’ dentro anche Ferrari e Tronchin per Pellegrini e Cavion.

Bella azione di contropiede del Vicenza con Costa che calcia e trova la deviazione in angolo.

Arriva invece il pareggio del Padova, con un calcio di rigore trasformato da Radrezza, che va poi a festeggiare sotto la curva sud.

Ultime carte da giocare per Diana con Greco e Ferrari che sostituiscono Ronaldo e Valietti.

Ci provano senza fortuna Rolfini e Ferrari

Cinque i minuti di recupero, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1