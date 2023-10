Sabato in casa la Civitus Allianz Vicenza cerca il sorpasso al Cus Jonico Taranto

BASKET SERIE B MASCHILE – Seconda partita casalinga per la Civitus Allianz Vicenza, che sabato ospiterà il Cus Jonico: le due squadre sono appaiate in classifica con una sola vittoria in campionato e puntano in questo difficile torneo di serie B Nazionale ad ottenere la salvezza.

Sul campo di Faenza è arrivata la seconda larga sconfitta in trasferta per i ragazzi biancorossi che questa settimana hanno preparato al meglio la delicata sfida casalinga di sabato contro Taranto. Ci sarà bisogno del sostegno di tutto il pubblico vicentino per tornare a fare punti.

“Sapevamo che avremmo avuto un inizio proibitivo, visto che abbiamo cominciato questo campionato giocando contro, probabilmente, 4 delle 5 favorite – dichiara il tecnico Cilio – Non ci hanno poi aiutato le assenze abbastanza pesanti, che hanno condizionato soprattutto gli allenamenti.

Contro Faenza un po’ di rammarico c’è, anche perché dal secondo tempo abbiamo sempre costruito ottime azioni, purtroppo però non riuscendo a finalizzarle. Dal 49-61 abbiamo fatto almeno sei possessi di seguito dove abbiamo difeso bene, costruito altrettanto bene, ma poi purtroppo abbiamo sbagliato il tiro. Quando compi il massimo sforzo difensivo e stai comunque esprimendo un buon gioco, non finalizzare ti mette davvero in difficoltà. Però ho comunque fatto un plauso ai ragazzi.

Adesso dobbiamo essere bravi a cancellare quest’inizio e competere al massimo contro le squadre della nostra fascia. Ci aspettano tante partite importanti, più nelle nostre corde, come la prossima contro Taranto in casa. Quindi direi che inizia ora il nostro campionato. Dobbiamo pensare una partita alla volta e farci trovare pronti”.

Gli avversari

Cus Jonico Taranto è stata ripescato la scorsa estate in B Nazionale nel 50° anno della propria storia cestistica. L’ex Vicenza per due stagioni Conte, tarantino doc, è il nuovo capitano di una squadra rinnovata dagli arrivi sotto canestro del lungo di 210 cm di origini senegalesi Thioune e dell’ex Virtus Padova Lusvarghi. In regia le chiavi sono affidate al classe ’97 Valentini, nelle ultime stagioni in A2. In fase offensiva fari puntati sullo spagnolo Casanova e Reggiani, sotto la guida dell’esordiente coach locale Cottignoli.

Info partita

La gara è in programma alle ore 18.30 di sabato 21 ottobre al Palazzetto dello Sport in via Goldoni.

Arbitri dell’incontro Quadrelli di Lecco e Marenna di Varese.

Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito.