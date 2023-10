Per la Rangers Rugby Vicenza sabato sarà un debutto da… Fiamme Oro

RUGBY SERIE A ELITE – Sabato 14 ottobre 2023,la Rugby Arena di Vicenza sarà il teatro di una prima storica per lo sport vicentino. La Rangers Rugby Vicenza esordirà infatti nel massimo campionato italiano con la sfida tra le mura amiche alle Fiamme Oro Rugby. La gara, inserita nella seconda giornata del torneo, prenderà il via alle ore 15.30.

A dare il benvenuto ai vicentini nella categoria ci sarà la squadra della Polizia di Stato. La formazione cremisi punta ai playoff scudetto e può contare sull’esperienza e le capacità degli internazionali ex-azzurri come Carlo Canna (capitano) e Renato Giammarioli. Oltre all’alta qualità della rosa, è alto anche il morale della formazione del rientrante coach Guidi. Il successo dei poliziotti ottenuto sul Valorugby 24-20 nel primo turno significano 4 punti pesanti in uno scontro diretto per la zona playoff.

I biancorossi di Cavinato e Minto, dopo il buon pre-stagione dove hanno anche incrociato le Fiamme Oro nel torneo amichevole in Val d’Aosta, sono chiamati a dimostrare tutte le loro qualità nelle gare che contano. La formula della Serie A Elite 23-24 la rende senza ombra di dubbio uno dei tornei più impegnativi delle ultime stagioni, i margini di errore sono ridottissimi e si dovrà sfruttare ogni occasione per portare a casa punti in classifica. La società vicentina si è mossa sul mercato per innalzare il livello della rosa per raggiungere l’obiettivo stagionale della salvezza, ma ci sarà bisogno del grande pubblico vicentino per sostenere i biancorossi in questa grande sfida ed al contempo godersi lo spettacolo del massimo campionato Italiano di rugby.

“La partita è molto sentita da tutta la società in quanto sarà l’esordio della Rangers nel campionato di massima serie Italiana. – commenta l’assistant coach Francesco Minto – Sappiamo che per noi sarà un campionato duro, soprattutto nel girone di andata, dove pagheremo l’inesperienza di molti ragazzi e del nuovo gruppo da amalgamare. Sappiamo però che la rosa ha mantenuto la voglia e la determinazione per giocarsi ogni partita fino all’ultimo secondo come ha dimostrato nella finale dello scorso anno. Dalle Fiamme ci aspettiamo grande dinamicità e un ritmo di gioco molto elevato. Se avranno palloni puliti dalle fasi statiche saranno in grado di sfruttare la maggior esperienza in attacco. Dal Vicenza, al contrario, mi attendo la massima concentrazione nelle fonti del gioco, per non regalare facili opportunità agli avversari e per mantenere il possesso, dimostrando cosi il progresso fatto durante il pre-stagione. Il nostro approccio deve essere quello di fare una cosa alla volta, permettendoci di guadagnare fiducia e crescere velocemente nelle prime partite di questo campionato.”

La biglietteria della Rugby Arena aprirà alle ore 14.30 e la gara sarà visibile in diretta streaming su Dazn con abbonamento Start o superiori. Dirigerà l’incontro il signor Riccardo Angelucci di Livorno.