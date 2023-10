Un gol-lampo della Pro Vercelli condanna il LR Vicenza alla prima sconfitta

Pro Vercelli – LR Vicenza 1-0

Pro Vercelli – Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Rodio; Iotti, Santoro, Spavone (dal 63′ Rutigliano); Maggio, Nepi (dal 76′ Comi), Mustacchio (dal 63′ Petrella). A disposizione: Valentini, Rizzo, Carosso, Fiumanò, Seck, Contaldo, Forte, Niang, Sarzi Puttini, Emmanuello, Condello, Gheza, Pesce. Allenatore: Andrea Dossena

L.R. Vicenza – Confente; Ierardi, Golemic, Laezza; De Col (dal 70′ Pellegrini), Rossi (dal 70′ Cavion), Ronaldo (dal 58′ Jimenez), Costa; Della Morte, Proia (dal 70′ Greco); Ferrari (dal 58′ Rolfini). A disposizione: Siviero, Massolo, Vailetti, Sandon, De Maio, Lattanzio, Talarico, Scarsella, Tronchin. Allenatore: Aimo Diana

Marcatore: 2′ Nepi

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze, assistenti Marco Cerilli di Latina e Luca Landoni di Milano, quarto uomo Enrico Gemelli di Messina

Ammoniti: Iotti (PV), Iezzi (PV), Nepi (PV), Santoro (PV), 82′ Jimenez (LRV), 90’+3′ Ierardi (LRV), 90’+5′ Costa (LRV)

Note: serata mite, terreno in sintetico

CALCIO SERIE C NOW – Finisce con l’abbraccio tra Aimo Diana e Andrea Dossena, ma il L.R. Vicenza allo stadio Silvio Piola incappa nella sua prima sconfitta in campionato.

Nepi. Un gol dopo poco più di un minuto regala alla F.C. Pro Vercelli 1892 la vittoria grazie al gol di