Il Challenger Città di Vicenza parla argentino: tra gli italiani ok Passaro, Travaglia e Bellucci

TENNIS – Parla argentino la seconda giornata dei XVI Internazionali di tennis Città di Vicenza – Trofeo FL Service: sei i giocatori che passano al secondo turno e in tre partite su tre hanno la meglio sui giocatori azzurri.

Sui campi di Tennis Palladio 98 non sono mancati i risultati a sorpresa, con le teste di serie n. 3 e 4, Kopriva e Bonadio, battuti da sfidanti più regolari e in palla come Nino Serdarusic che sul centrale ha strappato più di un applauso con un gioco profondo e aggressivo. Non “stecca” invece il debutto Francesco Passaro, n. 1 del tabellone, che in due set regola l’austriaco Neuchrist per 7-5 6-3. Avanti anche Bellucci che regola Donskoy con un doppio 6-3 mentre Stefano Travaglia, approdato dalle qualificazioni, fa suo senza problemi il derby con Piraino con il punteggio di 6-0 6-3.

Mercoledì pomeriggio, alle ore 15, fari puntati sul derby sudamericano tra l’argentini Andrea Collarini e il brasiliano Matheus Pucinelli De Almeida mentre il match serale, delle 19.30 sarà tra Luca Nardi, testa di serie numero due del torneo, e il ceco Dalibor Svrcina.

I risultati

Singolare: Ionel – Fatić 6-4, 6-4; Serdarušić – Bonadio 6-3, 6-0; Burruchaga – Agamenone 7-6, 6-2; Collarini – Kopriva 6-0, 7-5; Trungelliti – Rottoli 6-3, 6-1; Rodriguez Taverna – Gigante 1-6, 6-1, 6-1; Navone – Gaio 6-3, 6-4; Travaglia – Piraino 6-0, 6-3; Comesana – Coppejans 6-3, 7-6; Sachko – Sousa 6-2, 7-6; Passaro – Neuchrist 7-5 6-3

Doppio: Dutra da Silva/Pucinelli de Almeida – Huertas del Pino A./Huertas del Pino C. 6-2, 6-3; Taylor/Noguchi – Somani/Sharan 6-3, 7-6;